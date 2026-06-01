ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）が5月27日、Instagramを更新。ペアを組む木原龍一（33）と共にロサンゼルス・ドジャースで始球式を行った際の写真を公開した。

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投稿されたのは、ドジャースタジアムのマウンドを背景に眩しい笑顔を見せる三浦と木原の2ショット。ドジャースのユニフォームに身を包んだ二人の手元には、ワールドシリーズ制覇を記念して作られた記念リングが。無数のダイヤが輝くリングは、三浦の右手中指に、木原の右手小指に装着されている。

始球式本番では、木原の頭上にリフトされた三浦が、そのままボールを投げる「リフト投球」を披露し、会場を大いに沸かせた。

【画像】ドジャース始球式に登場した三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「唯一無二のリフト投球」「ホッコリするわぁ～」「氷上だけでなく、芝の上のリフトも最高」「さすが」「りゅういちくんがとにかく幸せそうで！」「野球好きの木原さんが終始本当に嬉しそうで楽しそうで、見ているこちらもニヤニヤしてしまいました」といった称賛の声が寄せられている。