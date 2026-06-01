組織をまとめ、導くにはリーダーシップが欠かせません。しかし、強いリーダーシップは時に部下を追い詰める原因にもなります。経営者やリーダーが持つべき「真のリーダーシップ」とは。（小宮コンサルタンツ代表 小宮一慶）

強いリーダーシップは

時に部下を追い詰めてしまう

最近、ニデック（日本電産）で品質不正の問題が報じられました。その背景には、創業者である永守重信さんの強いリーダーシップや、現場への厳しいプレッシャーがあったという指摘もあります。

ただし、強いリーダーシップそのものが悪いわけではありません。会社のパフォーマンスを伸ばすためや会社を大きく変える局面では、経営者が明確な方針を示し、厳しく実行を求めることも必要です。問題は、その厳しさが社員のやる気や成果につながるのか、それとも組織を追い詰める圧力になってしまうのかという点です。

永守さんは、非常にせっかちな経営者として知られています。私も関係者から話を聞く中で、その徹底ぶりを実感したことがあります。

自分が少しの時間も惜しんで動くだけでなく、周囲にも同じスピード感と働き方を求めてきました。仕事においても、結果を出すためには一生懸命働くことが当然だという姿勢を、強く周囲にも求めていたのです。

かつて日本電産時代に赤字の上場会社を買収した際、永守さんは工場の稼働率を高めるよう強く求めたそうです。私はこの話を、買収された会社の経営に関わっていた人から直接聞きました。

その会社は厳しい改革に取り組み、短期間で黒字化を果たしました。経営者として見れば、大きな実績です。

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