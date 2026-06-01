1位は2400万円超え！

2位も2000万円に迫る高収入

上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、従業員の平均年齢が40代の企業に絞った「年収が高い会社ランキング2025【平均年齢40代・従業員100人未満】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。対象は、単体の従業員数が100人未満の企業としている。

本連載（年収ランキングシリーズ）では通常、単体ベースの従業員数が少ない会社を除外しているが、今回はあえて100人未満の企業を取り上げているので、これまで紹介できていなかった企業が多数登場している。また、持ち株会社（ホールディングス、本記事の表では「HD」と表記）や、銀行などを傘下に置く金融持ち株会社（フィナンシャルグループ、同「FG」と表記）は、少数の従業員で構成され、そのグループ企業の一般的な年収よりも高いケースが多いことをあらかじめお断りしておく。

以下、ランキングを見ていこう。

1位は光通信で、平均年収は2408万7000円と、唯一の2400万円超えだ。1988年の設立で、1990年代の携帯電話・PHS普及期に販売代理店として急成長した。現在は電気・ガス、通信回線、宅配水、保険、金融など、継続利用型の商材を幅広く手がけている。ただし今は持ち株会社としてグループ全般の経営管理を担う体制で、単体の従業員数はわずか2人。連結では100社以上の子会社を抱える巨大グループである。

2位はネクセラファーマで、平均年収は1952万9000円。2024年4月に「そーせいグループ」から社名変更した創薬ベンチャーで、GPCR（Gタンパク質共役受容体）を標的とした医薬品開発に強みを持つ。従業員数は58人と、トップ5では最も多い。

3位はマーキュリアホールディングスで、1801万4000円。「クロスボーダー投資」を掲げ、国内外の投資家から集めた資金をファンドで運用するオルタナティブ投資会社だ。2021年に持ち株会社体制へ移行しており、単体従業員数は23人。日本政策投資銀行や伊藤忠商事などを戦略株主に持つ。

4位はフジ・メディア・ホールディングスで、1660万円。フジテレビジョンやニッポン放送などを傘下に置くフジサンケイグループの持ち株会社だ。単体従業員数は43人で、平均年齢49.6歳はトップ5で最も高い。

5位はサンバイオで、1641万2000円。再生医療のベンチャーで、外傷性脳損傷の後遺症を対象とした再生医療等製品「アクーゴ」を開発。2024年7月に国内で条件・期限付きの製造販売承認を取得し、注目を集めた。従業員数は29人。

ランキングの完全版では、6位以下の全300社を掲載している。年収1000万円以上だった42社の傾向も紹介しているので、ぜひチェックしてみてほしい。

（ダイヤモンド・ライフ編集部）