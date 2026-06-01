◇ナ・リーグ ドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場。2試合ぶりのマルチ安打をマークした。

初回の第1打席はフィリーズ先発ペインターから右前打。内角直球を引っ張ると打球速度96マイル（約154.5キロ）の痛烈なライナーが二塁手頭上を越え、右翼手の前で弾んだ。第2打席はカーブに空振り三振。4回の第3打席は左飛、6回の第4打席は右飛に倒れたが、8回の第5打席で相手4番手ホフマンのカットボールをとらえ、一、二塁間を破る右前打を放った。

当初成績が伸び悩んだ5月は12日（同13日）のジャイアンツ戦から9試合連続安打など復調。この日の2安打で打率も.280となった。毎年好成績を残している6月へ“準備”は整いつつある。

大谷は投打同時出場した27日（同28日）のロッキーズ戦で菅野智之から今季4本目、通算28本目となる先頭打者本塁打。投げても6回無安打1失点で5勝目を挙げた。翌29日（同30日）のフィリーズ戦では6年連続2桁となる2戦連発の10号を放っていた。