第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は、6月2日に開幕する。2年ぶり41度目の本戦出場を目指す三菱重工Westは入社2年目の坂尾浩汰投手（23）が先発投手陣の軸。初戦は開幕戦で大和高田クラブと対戦（シティ信金スタジアム、午前9時30分開始予定）する。

「去年の後半から先発として、多くの大会、オープン戦で使っていただいているので、スタッフ陣の期待に応えるというか、長いイニングを投げてチームの勝利に貢献したいと考えています」

身長1メートル61の左腕は両コーナーにきっちりと投げきれる制球力を誇る。新人だった昨季は終盤でのスタミナ不足があったことから、今冬は投げ込みを徹底。2日に1回はブルペン入りし、コンスタントに100球以上、多い日の投球数は200球にも及んだ。黙々と練習に明け暮れたこともあり、直球、変化球とも平均球速が3〜4キロ上昇。直球は常時、130キロ台後半を計測ようになり、直球で空振り、ファウルを奪えるようになってきた。

ベース盤で勝負できる力強さは、結果に表れている。JABA岡山大会では強力打線のJFE東日本を相手に7回1安打1失点の快投。同京都大会でも昨年の都市対抗覇者・王子を7回5安打2失点に封じた。スライダー、チェンジアップも織り交ぜ、2試合の奪三振はイニング数を上回る17個。「自分の中でも手応えは感じています」とうなずいた。

初体験だった昨季の近畿地区2次予選は、自身に成長の機会をもたらしてくれた。予選敗退が決まったYBSホールディングス戦。先発したが、2回途中3失点で降板した。

「自分の中でも少し油断があったと言いますか。そこにつけ込まれたと思うので、以降は公式戦だけではなく、オープン戦でも油断せず、自分の持っているものを出し切ることを心がけています」

心身共に着実に成長を遂げている背番号17。応援にかけつてくれる社員のためにも、勝利を届けてみせる。