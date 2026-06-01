第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は、6月2日に開幕する。4年ぶり39回目の本大会出場を狙う日本新薬は、今季から主将に就任した浜田竜之祐内野手（33）がチームをけん引。チームの現状に手応えを感じつつ、意気込みを明かした。

「若い投手陣が出てきた場面でしっかり投げてくれた。都市対抗予選に向けて締まった試合を多くできたので、凄く良かったと思います」

成長著しいのが、2年目右腕の奥村開だ。JABA大会に登板した5試合8イニングを無失点に封じ、貴重なセットアッパーであることを印象づけた。先発では3年目の右腕・遠藤慎也、新人左腕の宮田率生らが台頭。阪神などで活躍し、今季から復帰した橋本健太郎投手コーチが戦力の底上げに成功した。

3月の東京スポニチ大会、4月の京都大会とも2勝1敗。浜田は「勝ちきれず、決勝トーナメントに一度も行けなかったのは課題」と振り返るが、松下和行監督が掲げる“選手自らが考え、主体性のある野球”は着実に浸透しつつある。

「今年に関しては自分のことを考えている時間はほとんどない。どうやったらチームが良くなるかを常に考えています」

フォア・ザ・チームを強調するが、頼れる中軸打者であることに変わりはない。出場したJABA3大会では、いずれも打率は・3割以上をマーク。左打席から快音を響かせ、仲間を鼓舞し続けた。近畿地区2次予選でも周囲から期待されるのは同じ。「チャンスの場面で僕や、橋本（和樹）がしっかり打てば、若い選手は楽にプレーできる」と自らの役割を理解している。

過去3年間は東京ドームから遠ざかっているが、予選だからと言って、特別なことをするつもりはない。「春先から一貫して準備を怠らない、というのを伝えてきました。やれる準備は全てやってきたので、試合をするのが楽しみな感じになっています」。初戦の対戦相手は、YBSホールディングス（6月2日午後0時30分試合開始予定、シティ信金スタジアム）に決定。地道な日々の積み重ねで勝利をつかみ取る。