「また同じ料理か」毎日文句をつける夫に、“1枚の紙”を渡したら → 不満がぴたりと止んだワケ

作った食事に文句を言われるのは、本当に腹が立ちますよね。今回は、筆者の友人が夫から文句を言われた際に実行した“ある作戦”について紹介します。

食事のたびに文句を言う夫

夫は夕食のたび、何かしらの文句や小言を言う人です。

「また肉じゃがか……」



「似たようなものしか作れないのかよ～」

出した料理は全部食べるのに、何も文句を言わずに食べることはありません。

私は一人暮らし歴が長く、ある程度の料理は作れます。もちろん、結婚する前にも夫に手料理をふるまうこともありました。そのときは「おいしい！」とべた褒めだったのにも関わらず、結婚してからは少しずつ文句を言うようになったのです。

「また〇〇か」と言う夫にうんざり

夫が言う文句の中でも多いのが「また〇〇か？」という言葉。

できるだけメニューが被らないようにと思いながら作っているため、この言葉を言われるのは心外です。娘の小学校の給食メニュー、そして家での夕食を考慮しながら、同じものが続かないようにするだけでなく、和食・洋食・中華などバリエーションをもたせるように意識していました。

また、毎日毎日文句を言い続ける夫と食卓を囲むのは、娘にも悪影響だと感じていたため、何とかしなければと思いました。

そこである日、いつものように「またコレ？」と文句を言う夫に対し、私は何を言うでもなく“1枚の紙”を差し出したのです。