女優の田村芽実が5月31日、自身のインスタグラムを更新。引っ越しをしたことを報告した。



【写真】年月を感じさせるタイル張りのお風呂 まさかの湯船の中での姿

田村は「古木の匂いが恋しくて、また古い家に引っ越しました。 お風呂はタイル すでに、5箇所ほど蚊に刺されました、めちゃくちゃ痒い」と記し、タイル張りの浴槽の中から顔をのぞかせるショットをアップした。



田村は2022年に「古民家に引っ越してちょうど一年が経ちました。」と築70年ほどの家での暮らしを明かしていた。今年2月には「引っ越しを考えてるのだけど、便利で新しい都会のマンションに住むか、寒くて不便な古民家にもう一度住むか悩んでる」と胸の内を吐露していた。



31日の投稿では「古い家に住むことは生きとし生けるものと共存することだということを思い出してきています。」と、あえて築年数が経過している家を選んだ理由もうかがわせる。また、ホームセンターで購入した家具の組み立てで指を傷つけたことも伝え、「結構痛かったので、今日のお風呂は全部片手で洗いました。 今もジンジンしていたい。」と続けた。



昨年10月の投稿で「10月30日に27歳になりました。」と感謝を記している田村。「今年に入って、友達の入籍報告が4件入ってきたけれど、もうそんな年齢なのかと焦るとかしみじみとかよりも、なにより大切なことは、大きな人生の選択をした友人達に、心からの敬意をはらいたいな、」と結んでいた。



田村は子役出身で、2011年にハロー!プロジェクトのアイドルグループ・スマイレージ(14年にアンジュルムに改名)でデビュー。16年にグループを卒業し、「ウエスト・サイド・ストーリー」「ヘアスプレー」「キンキーブーツ」などミュージカルを中心に活躍している。NHKの朝ドラ「らんまん」では印刷所の一人娘・大畑佳代、「おむすび」ではハギャレンの隠れメンバー・リサポンこと柚木理沙を演じた。



昨年12月には「急に、今いる部屋から全ての酸素がなくなったかのような感覚、息ができず気が遠のき、苦しみ悶えるんです。」「発症してから少なくとも一年間は、毎日この恐怖と闘いました。」などと、自身に起きたパニック障害の症状についてつづっている。



（よろず～ニュース編集部）