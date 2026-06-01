南海放送の入社1年目、今井陽菜アナウンサー（22）が1日までにインスタグラムを更新。自己紹介投稿を行った。

「はじめまして！ 南海放送新人アナウンサーの今井陽菜です はじめましての方も、いつも応援してくださっている方も、ありがとうございます」と書き出した。続けて「愛媛に来て約2ケ月が経ちました。温暖な気候と暮らしやすい環境、そして温かい方々に囲まれ、日々楽しく過ごしています。柑橘類や美味しい食べ物にも恵まれていて、愛媛の魅力を少しずつ発見する毎日です」と記述。

「5月20日(水)にはラジオニュースで初鳴きを終え、5月31日(日)には『もぎたてテレビ』で初めての生中継リポートを担当いたします まだまだ未熟ではありますが、自分の足で愛媛を知り、多くの方との出会いを大切にしながら成長していきます。どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

今井アナは大阪府出身。小学5年から高校3年まで堺少女歌劇団に所属。23年4月からフジテレビ系バラエティー番組「オールナイトフジコ」での現役女子大生ユニット「フジコーズ」メンバー1期生として25年3月まで活動。23年6月、写真週刊誌で水着グラビア初披露。「ミス・ミスターキャンパス関西学院2023」グランプリ獲得。26年3月、関西学院大文学部文化歴史学科を卒業。趣味はカフェ巡り、ダンス。愛称は「なっぴ」。160センチ。血液型A。

南海放送の公式サイトでは「これまで培ってきた表現力と持ち前の度胸を活かして、自分の足で愛媛を知り、多くの方と出会いながら成長していきたいです。趣味はカフェ巡りで、愛媛の素敵なお店との出会いも楽しみにしています！」と意気込みをつづっている。