スタートアップが成功できるか、失敗して消えてしまうか？ それを決めるのは、Product Market Fit（PMF：プロダクト・マーケット・フィット／市場で顧客に愛される製品・サービスを作ること）を達成できるかどうかにかかっている。『増補改訂版 起業の科学 スタートアップサイエンスVer.2』（田所雅之著、ダイヤモンド社）は、起業家の8割が読み、5割が実践する起業本のベストセラー『起業の科学』を9年ぶりに大改訂した最新版。本連載では同書から抜粋して、スタートアップの成長を加速するポイントについて、わかりやすくお伝えしていきます。

ビッグテック（21世紀の黒船）の動きに注目する

STEEP分析の一環ともいえるが、自分のアイデアを検証するときにGoogle、Amazon、Meta、Apple、Microsoftなどのビッグテックの動きに注目することも重要だ。

これらのプラットフォーマーは2025年だけで合計3,200億ドル以上をAIインフラに投資しており、彼らが何を仕掛けてくるかによって、あらゆる前提条件が変わってくることになるからだ。

近年では5年から10年に1回くらい、とんでもない黒船がシリコンバレーからやって来て、市場のルールを変えてしまうことが続いている。

1995年の黒船はWebブラウザだった。2007年にはiPhoneがやって来た。2010年代後半には音声認識インターフェース（Amazon EchoやGoogle Home）が登場し、日常生活に浸透した。

そして2022年末、ChatGPTに代表される生成AIが市場を席巻し、わずか2年で75％のビジネスリーダーが活用するまでになった。

次の黒船は何か？

では、2025年の次の黒船は何かといえば、「エージェント型AI」だ。

これは自律的にタスクを計画し実行できるAIシステムで、単なるコンテンツ生成を超えて、実際の業務を遂行できるソリューションだ。

Microsoftのデータによれば、既に37％のIT責任者が導入済みと回答し、68％が半年以内に導入予定としている。専用のエージェント開発ツールが続々登場し、エコシステムが急速に形成されている。

スタンフォード大学のAI Index Reportによれば、AI推論コストは2022年11月から2024年10月の間に280倍以上低下した。

もう一つの黒船候補がAIスマートグラスだ。MetaのRay-Ban Metaスマートグラスは200万台以上を販売し、リアルタイム翻訳機能を搭載している。AppleもAirPods Pro 3で同様の機能を追加し、GoogleもPixel 10に音声を保持したまま翻訳する機能を実装した。

かつてのGoogle Glassが早すぎた試みだったのに対し、今やApple、Googleも独自のスマートグラス開発を進めている。

スマートフォンに次ぐインターフェースとして、数年後には当たり前の光景になるかもしれない。

Amazonの動向のチェックは

絶対に欠かせない

流通小売りに関連するスタートアップなら、Amazonの動向は絶対にチェックしておかないといけない。Amazon Goの「Just Walk Out」技術は既に実店舗で稼働しており、レジなし、キャッシュレスで買い物ができる時代は既に到来している。

さらにAmazonは、独自のAIチップ（AZ3、AZ3 Pro）を開発し、新しいEchoデバイスやAWS基盤で活用することで、エッジAI（現場で即座に判断するAI）領域でも優位性を構築している。

技術の民主化が加速する中、ビッグテックの次の一手を見逃さないことが、ビジネスの成否を分ける鍵となるだろう。

（本稿は『増補改訂版 起業の科学 スタートアップサイエンスVer.2』の一部を抜粋・編集したものです）

田所雅之（たどころ・まさゆき）

株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック（教育技術）のスタートアップの3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動した。

日本に帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップ約1500社の評価を行ってきた。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。

2017年、新たにスタートアップの支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役社長に就任。その経験を生かして作成したスライド集『スタートアップサイエンス2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』（以上、日経BP）、『起業大全』『「起業参謀」の戦略書』（ダイヤモンド社）など。