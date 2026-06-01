女優の横山めぐみさん（56）が自身のインスタグラムを更新。美容医療について持論をつづりました。



【写真】横山めぐみさん、56歳の美肌

横山さんは「少しでも綺麗にしていたいという気持ちはあるけれど」とした上で、「女優なので幅広い役を演じるために 美容医療はしないで自然に歳を重ねたいと思っています」と自身の思いを明かしました。



実践する美容法は「私の美容は食事と睡眠が第一」だと紹介。「美容室やネイルサロン プライベートではヘアメイクやおしゃれを思いっきり楽しんで 美味しいものをもりもり食べる」「気をつけているのはたんぱく質をしっかりとることとバランス」と説明しました。



横山さんは料理が趣味。投稿では旅先のハワイでも料理の腕を振るったことを報告しています。お手製の「自家製サラダチキン」と「フレッシュトマトクリームと海老のパスタ」を美しく盛り付けた写真を公開すると、ファンからは「レストランかと思いました」「お料理が上手」といった驚きの声が上がりました。



プロの女優が打ち明けた美意識に対し、ファンの間では「素敵な考えです」「あこがれます」「自然な美しさのままでいて」などの反応が広がっています。