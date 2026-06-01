俳優の坂口健太郎さん（34）が役作りのため体重を増量し、話題となっている。



【動画】「坂口健太郎、ゴツくなったな」激変だと話題…最新ビジュアル

坂口さんは、今年10月放送予定のTVドラマ「kiDnap GAME」（フジテレビ）の公式Xの動画に、共演者の俳優イ・ジュンギさんとともに登場。これまでは華奢でやさしいイメージが強かった坂口さんだが、最新動画の中では短髪で、がっしりとした体型に激変している。



ドラマの公式サイトによると、坂口さんが演じるのは「正義感が強く、高い検挙率を誇る優秀な刑事・新出敏郎（にいで・としろう）」。坂口さんは公式インタビューの中で「捜査で走り回ったり闘うシーンも出てくるので、少し体重を増やしたり、トレーニングをしたり準備しました」とコメントし、増量して役作りしたことを明かした。



SNSでは「えっ！？右側が坂口健太郎さんですか？」「いつからこう…私の思う坂口健太郎とちょっと違います」「坂口健太郎、ゴツくなったな」「パンプアップしましたね！」「めっちゃ好き！」「坂口健太郎とイ・ジュンギの共演が一番の目玉」などのコメントがあった。