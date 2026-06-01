1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が1日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告し、里美ゆりあとの2ショットを公開した。

「4月に里美ゆりあさんと、焼肉ご飯に行ってきました」と報告し、ほおを寄せ合っている2ショットなどをアップ。

「本当に可愛い可愛いゆりあさん 楽し過ぎて、はしゃぎ過ぎました！焼肉の後は、ゆりあさん行きつけのBarへ。最高の1日になりました！動画はザワザワした音が出るから再生には気をつけてね ゆりあさん、又一緒に行こうね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「二人とも綺麗やなぁ」「楽しそうですねー」「二人共に年齢を重ねても美しい」「最高のお二人ですね」「綺麗過ぎるお二人さん」「永遠のマドンナ」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。

24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。昨年1月には復活写真集「RUI」、今年3月には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。