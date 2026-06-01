将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第1試合、TDIルシーグ横浜VS九州サザンフェニックスが5月30日に放送された。試合は九州サザンフェニックスが怒涛の4連勝を決めるなど通算5勝2敗で勝利を収めたが、第2ステージの第6局でTDIルシーグ横浜の斎藤明日斗六段（27）が見せた熱すぎる闘志と、前代未聞の“数値”に将棋ファンが騒然となる一幕があった。

【映像】心拍が“170bpm”をマークする瞬間（実際の映像）

第1ステージでチームが苦戦を強いられる中、唯一白星を挙げていた斎藤六段は、まさに横浜の看板を背負う形で第2ステージへ出陣する。対戦相手の九州・西田拓也六段（34）は、「やってみたい作戦がある」と先手番入札制度で「3秒」という極端に少ない数字を入札。これにより、より多い「7秒」を投じていた斎藤六段が先手番を握ることとなった。

西田六段が選択した戦型は、自身の棋風としては珍しいノーマル四間飛車。解説陣からも「“アスト対策”ではないか」との声が上がる中、対局はスタートから異様な熱気に包まれる。今回の地域トーナメントでは、新たな試みとして対局者が「心拍計」をつけて対局に臨んでいる。棋士が対局中にどんな心拍を刻んでいるかも今大会の“目玉”となっているが、なんと斎藤六段は、対局開始早々から心拍数「150bpm」という高い数値を記録。そのまま心拍数が下がることはなく上昇を続け、勝負が佳境を迎えた局面では、ついに「170bpm」という高数値をマークした。

これはスポーツの世界で言えば、マラソンやサイクリング、水泳などの激しい有酸素運動を行っている瞬間に匹敵する驚異的な数値。画面に表示された心拍数を見た視聴者からは、「あすと心臓バクハツしてまう」「こっちまで苦しい」「これは面白いすぎる」「ドクター！！！」「倒れるてｗ」「将棋は心臓の負担やばい」「本当に命削ってるのはやばい」といった驚きと心配のコメントが殺到。将棋界に“心拍王”が爆誕した瞬間に、コメント欄は大きな盛り上がりを見せた。

現役医学生棋士である獺ヶ口笑保人四段（26）によると、盤の前でここまで心拍数が上がるメカニズムについて、「詰まされるかもしれないという『危機』、勝てそうだと感じる『報酬』、時間切迫による『判断』がトリガーになります」と分析。脳をフル回転させ、極限の精神状態で戦う棋士ならではの現象と言える。

将棋は中盤から斎藤六段が優勢に進めるも、フィッシャールール特有の時間の少なさや凄まじいプレッシャーから、終盤で逆転しかけるハラハラした展開に。しかし、最後は再び流れをグッと引き寄せた斎藤六段の勝負強さが光り、163手で執念の勝利をもぎ取った。

対局後、斎藤六段は「自分の気持ちを前面に出していけたのかなとは思っている」と、魂を込めた一局を振り返った。一方で、自身の叩き出した驚異的な心拍数の話題になると、「大丈夫ですかね（笑）。ちょっと心配になってきました。病院に行った方がいいですかね（笑）」とお茶目にコメントし、スタジオの笑いを誘った。

チームは惜しくも敗者復活戦へと回ることになったが、斎藤六段は「さらに心拍数175を目指して、気合を入れていきたいなと思っています」と、次戦へ向けてさらなる闘志を燃やしている。感情を爆発させるファイター・斎藤六段が、敗者復活戦でどのような熱い将棋を見せてくれるのか、今後の戦いからも目が離せない。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）