ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【蟹座（かに座）】

今週は、大勢でにぎやかに過ごすよりも、1人でのんびりしたい気持ちになりそう。無理に予定を入れないようにして、自分自身を大切にする時間をつくりましょう。好きな音楽を聴きながら、ストレッチなどをやってみて。

★ワンポイントアドバイス★

健康的な生活を意識すると良いタイミングです。いろんなものを試してみて、自分に合ったものを見つけていきましょう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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