【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45
予想　51.3　前回　52.2（RatingDog製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.4%（前月比)
予想　2.3%　前回　3.0%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想　53.7　前回　53.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（4月）15:00
予想　-0.5%　前回　-0.8%（-2.0%から修正）（前月比)　
予想　N/A　前回　2.1%（0.9%から修正）（前年比)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想　49.9　前回　49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00
予想　51.4　前回　51.4（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏雇用統計（4月）18:00
予想　N/A　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)　
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想　N/A　前回　54.5（製造業PMI)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想　55.3　前回　55.3（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想　53.2　前回　52.7（ISM製造業景気指数)

建設支出（4月）23:00
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)

※予定は変更することがあります