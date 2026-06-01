【中国】

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45

予想 51.3 前回 52.2（RatingDog製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00

予想 -0.2% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.3% 前回 3.0%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30

予想 53.7 前回 53.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（4月）15:00

予想 -0.5% 前回 -0.8%（-2.0%から修正）（前月比)

予想 N/A 前回 2.1%（0.9%から修正）（前年比)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55

予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00

予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏雇用統計（4月）18:00

予想 N/A 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)



【スイス】

小売売上高（4月）15:30

予想 N/A 前回 0.5%（前年比)



実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00

予想 N/A 前回 0.1%（前期比)

予想 N/A 前回 0.7%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30

予想 N/A 前回 54.5（製造業PMI)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45

予想 55.3 前回 55.3（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（5月）23:00

予想 53.2 前回 52.7（ISM製造業景気指数)



建設支出（4月）23:00

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)



※予定は変更することがあります

外部サイト