本日の予定【経済指標】
【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45
予想 51.3 前回 52.2（RatingDog製造業PMI)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.3% 前回 3.0%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 53.7 前回 53.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（4月）15:00
予想 -0.5% 前回 -0.8%（-2.0%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（0.9%から修正）（前年比)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00
予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（4月）18:00
予想 N/A 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)
【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想 N/A 前回 0.5%（前年比)
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想 N/A 前回 54.5（製造業PMI)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 55.3 前回 55.3（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想 53.2 前回 52.7（ISM製造業景気指数)
建設支出（4月）23:00
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
※予定は変更することがあります
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45
予想 51.3 前回 52.2（RatingDog製造業PMI)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.3% 前回 3.0%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 53.7 前回 53.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（4月）15:00
予想 -0.5% 前回 -0.8%（-2.0%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（0.9%から修正）（前年比)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00
予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（4月）18:00
予想 N/A 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)
【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想 N/A 前回 0.5%（前年比)
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想 N/A 前回 54.5（製造業PMI)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 55.3 前回 55.3（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想 53.2 前回 52.7（ISM製造業景気指数)
建設支出（4月）23:00
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
※予定は変更することがあります