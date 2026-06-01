GK早川友基は「人生で初めて」の途中出場…“基準”上げる意識が奏功「自信を持ってトライできた」二度の好プレー
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
途中出場で完封に貢献した。日本代表GK早川友基(鹿島)は後半38分からピッチへ。「人生で初めてだった」という途中出場でも、冷静な対応でゴールを守った。
残り時間わずかながら、0-0の状態で試合に入った。「途中から出てきて、そういった意味での緊張感はあった」(早川)。GKは先発選手が負傷や戦術的な事情がない限り交代のシーンは少なく、早川も初めてのこと。とはいえ、ワールドカップでは何が起こるかわからない。
「試合を観ながら、今のゲーム状況がどうなのかを理解しながら入ることが大事。そういった意味で本当にいい準備になった」。本番を想定したなかで、途中出場に大きな価値を見出した。
早川の出場から4分後にFW小川航基が先制ゴールを奪った。その後は、1点を守る戦いへ。アイスランドは終盤にかけて高さを生かした戦いを仕掛けた。
短い時間ながら、早川は二度の好プレーを見せた。後半アディショナルタイム3分過ぎ、相手の右CKがゴール前に飛ぶと、飛び出した早川が右手でパンチング。さらにアディショナルタイム7分過ぎのラストプレーも、ゴール前へのクロスにパンチングで対応した。
日ごろから“基準”を上げることを意識したからこその好プレーとなった。「ハイボールのシーンでも、今までだったらもしかしたらステイしていたところも、自分で自信を持ってトライすることができた」。自ら飛び出すか、味方を信じるか。臨機応変に守り切る選択を取らなければいけないが、自ら飛び出す選択肢は「味方も次のシーンに対応できる」。だからこそ「GKがプレーできる範囲を広げていくことは大事」と力を込めた。
自身が不在となった鹿島アントラーズは、前日のヴィッセル神戸との百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第1戦で0-5と敗戦。そのことを報道陣から問われると、早川は「自分がああだこうだ言うより、やっている選手たちが一番わかっているし、自分が言えることではない」とだけ回答。仲間を信じて、自身は初の大舞台に向かう。
(取材・文 石川祐介)
途中出場で完封に貢献した。日本代表GK早川友基(鹿島)は後半38分からピッチへ。「人生で初めてだった」という途中出場でも、冷静な対応でゴールを守った。
残り時間わずかながら、0-0の状態で試合に入った。「途中から出てきて、そういった意味での緊張感はあった」(早川)。GKは先発選手が負傷や戦術的な事情がない限り交代のシーンは少なく、早川も初めてのこと。とはいえ、ワールドカップでは何が起こるかわからない。
早川の出場から4分後にFW小川航基が先制ゴールを奪った。その後は、1点を守る戦いへ。アイスランドは終盤にかけて高さを生かした戦いを仕掛けた。
短い時間ながら、早川は二度の好プレーを見せた。後半アディショナルタイム3分過ぎ、相手の右CKがゴール前に飛ぶと、飛び出した早川が右手でパンチング。さらにアディショナルタイム7分過ぎのラストプレーも、ゴール前へのクロスにパンチングで対応した。
日ごろから“基準”を上げることを意識したからこその好プレーとなった。「ハイボールのシーンでも、今までだったらもしかしたらステイしていたところも、自分で自信を持ってトライすることができた」。自ら飛び出すか、味方を信じるか。臨機応変に守り切る選択を取らなければいけないが、自ら飛び出す選択肢は「味方も次のシーンに対応できる」。だからこそ「GKがプレーできる範囲を広げていくことは大事」と力を込めた。
自身が不在となった鹿島アントラーズは、前日のヴィッセル神戸との百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第1戦で0-5と敗戦。そのことを報道陣から問われると、早川は「自分がああだこうだ言うより、やっている選手たちが一番わかっているし、自分が言えることではない」とだけ回答。仲間を信じて、自身は初の大舞台に向かう。
(取材・文 石川祐介)