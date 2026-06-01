元幹事長秘書の星野茉莉（黒木華）が、スナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）を都知事選候補に擁立して、自身も再起を図ろうとする『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）。あかりを支える“チームあかり”のメンバーが出そろって面白くなってきたが、そんな物語の中でも大きな存在感を放っているのが、岩谷健司が演じている“ガラさん”こと五十嵐隼人だ。

参考：推し活と信者ビジネスは紙一重？ 『銀河の一票』『るなしい』などから紐解く

五十嵐は第3話から登場。最初はコインランドリーで「よろず困りごと相談所」を営む様子が点描され、どこの誰なのかわからなかったが、やがて茉莉と同じく、幹事長・星野鷹臣（坂東彌十郎）のもとを解雇された元秘書だと判明。かつて無名の雲井蛍（シシド・カフカ）を市長選で圧勝させた選挙の達人であることもわかった。茉莉に選挙の手伝いを依頼され、最初は拒むものの、あかりの人柄に触れるうちに、選挙の参謀となることを承諾する。

「この人、どこかで見たことある」と思った視聴者もいるかもしれないが、岩谷とは認識しないまま、様々な作品で見ていた人が多いのではないだろうか。

筆者もそうした一人だったが、明確に彼を認識したのは2023年にロート製薬『ロートクリニカル抗菌目薬i』のCMを見てのこと。もうすぐ嫁ぐ娘に「泣いてるのか？」としんみり話しかける父親役が岩谷だ。それに対し娘は「ものもらいできた～！」と予想外の返事をし、それを聞いて「ものもらい!?」と驚く岩谷の手は既に『抗菌目薬』を持っている、というCMだ。「何でこのタイミングで目薬持ってるの！」とツッコみたくなるが、その間合いの絶妙さがエキストラの俳優とは思えずに調べたところ岩谷健司だったのだ。

さらに調べると、2021年からオンエアしていたGO株式会社『タクシーアプリGO』のＣＭで、派手なストライプのスーツとシャツを着込み、竹野内豊と必死に前に並ぼうと競い合うオジサンを演じているのも岩谷だとわかり、筆者の岩谷アンテナが発動したのだった。

ちなみにこのシリーズは、2025年からオンエアのバージョンでは、岩谷が竹野内より一足先にタクシーを拾い、チョイ悪オヤジ風に挨拶を送って去っていく内容で、続き物になっているのが楽しい。

岩谷はもともと舞台畑の出身で、WAHAHA本舗にも所属していた経歴を見れば、その面白さも納得がいく。2010年代前半からテレビドラマに出演し始めたが、やはり先述の2本のCMのインパクトが強かったのか、2023年頃から目に見えて連ドラへのレギュラー出演や、各話もののメインゲストが増えていく。

中でも『Believe－君にかける橋－』（2024年／テレビ朝日系）で、主人公（木村拓哉）が勤めていたゼネコンの常務役や、『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』（2025年／テレ東系）で松下由樹が勤めていた芸能事務所の社長役など、「そういえば岩谷健司だった！」と思い当たる人も多いかもしれない。

そして岩谷らしい個性のある役でお茶の間に認識されたのが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（2025年後期）の森山善太郎役ではなかったか。コワモテで松野家に借金取りにやって来て、トキ（髙石あかり）を女郎屋に売れなどと迫る憎まれ役だ。けれど何だかんだ、松野家に甘い面もあって、序盤だけの登場ながら視聴者の印象に残った。

それに続くのが『銀河の一票』で、連ドラでここまでメインクラスの役柄を演じるのは初めてかもしれない。

だが長い下積み生活に裏打ちされた安定感と存在感が五十嵐役にはある。上等のスーツを着れば大物政治家の秘書らしく貫禄があるし、ポロシャツとジャージを着てサンダルに履き替えれば、エリートから脱落した庶民のオジサンに見える。後者になってからが、また魅力的だ。生活困窮者たちの困りごとに、行政書士の知識を動員して、テキパキと適切な解決策を与えていく。どこか、医療ではないけれど生活面での“赤ひげ”のような役柄に、その風貌がぴったり来るのだ。

立ち上がったときに、年齢相応にちょっと出たお腹がシルエットでわかるが、そのたたずまい自体が庶民派の頼れる兄貴といったおもむきで、岩谷自身もそういう人物なのではないかと想像させる。

茉莉を「お嬢」と呼び、ズケズケと物を言えるが、茉莉の方も負けてはおらず、ふたりのテンポのいいやり取りも見どころの一つだ。第7話からはついに選挙戦が始まり、星野が推す日山流星（松下洸平）陣営の裏側を探る五十嵐の暗躍はますます目立ってきそうだ。“ガラさん”は岩谷のはまり役にして当たり役になるだろう。

ちなみにご存じの方も多いと思うが、岩谷は一足先にブレイクした岡部たかしと仲が良く、ユニットを組んで公演もしている。岡部がブレイクしたのは2022年の『エルピス─希望、あるいは災い─』（カンテレ・フジテレビ系）だったが、『銀河の一票』も同局の制作で、同じ佐野亜裕美のプロデュース。カンテレはこうした実力者の起用が上手だと思う。

年齢以上に貫禄があって見える岩谷は、若々しい風貌の岡部とは個性が異なるが、今後も上司役や父親役などで良い味を出してくれそうだ。50代半ばになって陽が当たった熟年の星として、同世代の筆者も応援したくなるし、今一番取材してみたい俳優の一人だ。（文＝古沢 保）