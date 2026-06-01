俳優の倉科カナ（38）が5月25日、Instagramを更新。オークスのプレゼンターを務めたときのオフショットを公開した。

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「『思い出の写真と共に』」と公開されたのは、東京競馬場のスタンド席でプレゼンター衣装を着た倉科がポーズをとる姿。倉科は背中がざっくり開いた黒ドレスを着用し、地下馬道で誘導馬と並んだ姿やカメラに向かってピースサインをするオフショットを投稿した。

【画像】オークスでプレゼンターを務めた倉科カナ（画像は倉科カナ Instagramより引用）

倉科は「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と当日を振り返り、「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます 歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」と感謝をつづった。

この投稿にはInstagramユーザーから「めちゃくちゃ綺麗」「永久保存します！」「お馬さんも魅了するお姿」「破壊力ハンパねえな…」「背中ばっくりドレスだね」「やはりお美しい」といったコメントが寄せられている。