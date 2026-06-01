米国市場データ ＮＹダウは363ドル高と3日連続で最高値更新 （5月29日）
― ダウは363ドル高と3日連続で最高値更新、トランプ発言でイランとの戦闘終結への期待高まる ―
ＮＹダウ 51032.46 ( +363.49 )
Ｓ＆Ｐ500 7580.06 ( +16.43 )
ＮＡＳＤＡＱ 26972.62 ( +55.15 )
米10年債利回り 4.440 ( -0.007 )
ＮＹ(WTI)原油 87.36 ( -1.54 )
ＮＹ金 4593.0 ( +60.6 )
ＶＩＸ指数 15.32 ( -0.42 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 66225 ( -245 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 66230 ( -240 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51032.46 ( +363.49 )
Ｓ＆Ｐ500 7580.06 ( +16.43 )
ＮＡＳＤＡＱ 26972.62 ( +55.15 )
米10年債利回り 4.440 ( -0.007 )
ＮＹ(WTI)原油 87.36 ( -1.54 )
ＮＹ金 4593.0 ( +60.6 )
ＶＩＸ指数 15.32 ( -0.42 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 66225 ( -245 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 66230 ( -240 )
※( )は大阪取引所終値比
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