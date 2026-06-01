― ダウは363ドル高と3日連続で最高値更新、トランプ発言でイランとの戦闘終結への期待高まる ―

ＮＹダウ 　　　51032.46 ( +363.49 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7580.06 ( +16.43 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26972.62 ( +55.15 )
米10年債利回り　　4.440 ( -0.007 )

ＮＹ(WTI)原油 　　87.36 ( -1.54 )
ＮＹ金 　　　　　4593.0 ( +60.6 )
ＶＩＸ指数　　　　15.32 ( -0.42 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　66225 ( -245 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　66230 ( -240 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース