《実食》甘いモノ補給したーーいっ♡【モスバーガー】ひんやり幸せ！「新作ドリンク & スイーツ」

【モスバーガー】から、暑い日にぴったりな新作ドリンクとスイーツが登場しました。爽やかなソーダ系ドリンクやミルクティーに加え、和風アイスドルチェまで揃っています。今回は、実際に味わってみた感想をレポートしていきます。

爽やかなレモンドリンクに注目

白桃ピューレと果肉、レモン果汁やミンチを加えた「レモンまるまる 1個分！ 白桃ソーダ with 国産白桃 & レモンソース」\590（税込）。国産白桃や瀬戸内産レモンを使っていて、素材からもこだわりを感じられる一杯です。爽やかな見た目で、暑い日のランチタイムや休憩時間にもぴったり。カットレモンは、なんとレモンがまるごと一個分入っています。最初は酸味少なめなので、お好みでレモンを絞って酸味をプラスしてみて。

濃厚ミルクティーがたまらない

オリジナルシロップとアイスティーを合わせた「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」\420（税込）。混ぜずに飲むと、ひとくち目は濃厚なティーとシロップが口いっぱいに広がります。これだけでも満足度は高めですが、そこに濃厚なミルクが加わることで濃いミルクティーを飲んでいるかのような感覚に。見た目からは想像がつかないほど味わい深い一杯です。ミルクティー好きにはぜひ飲んでほしい、隠れた逸品かも。

甘酸っぱい苺スイーツはいかが？

苺クリームと福岡県産あまおう®を使ったソースを、わらび餅で包み込んだ「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」\260（税込）。苺ソースの酸味が特徴的な一品です。こちらは冷凍の状態で提供され、受け取ってすぐ食べればアイスのような食感を楽しめます。ハンバーガーなどを食べた後のデザートとして楽しむ場合は、クリームが柔らかくなっていて、とろっと食感を味わえます。好みの固さで楽しんでみて。

コクのある黒糖ソースを味わって

アイスドルチェシリーズからは「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 ～黒蜜ソース入り～」\260（税込）も登場。中には沖縄黒糖を使ったソースが入っていて、和の味わいを楽しめます。コクのある甘い黒糖ソースは、抹茶クリームとの相性抜群。わらび餅とももちろんマッチするので、和菓子好きにはたまらない一品かも。クリームは溶けても外へ流れ出てこなかったので、ハンバーガーもゆっくりと堪能することができます。

爽やかドリンクもひんやりスイーツも楽しめるモスバーガーの新作メニュー、気になった人はぜひチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Aoi.S