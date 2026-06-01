◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６点リードの６回先頭で迎えた第４打席は右腕シュガートの前に右飛に倒れた。打球角度４８度で天高く舞い上がったが、飛距離が出ず球場はため息に包まれた。

フィリーズの先発は今季メジャーデビューした身長２０１センチの長身右腕・ペインターだった。この日はロバーツ監督の５４歳の誕生日ということもあり、大谷には“祝砲”となる２試合ぶりの１１号に期待がかかる。初回先頭の第１打席では右前打を放って４試合連続安打、打者として出場した試合の連続出塁を「１６」に伸ばしていた。２回２死二塁の第２打席は空振り三振、４回１死の第３打席は左腕バンクスから左飛だった。

この日は５月最終戦。大谷は今年の５月はこの日まで２４試合で打率２割８分３厘、４本塁打、１８打点。昨年の５月は球団＆自己最多タイ記録の月間１５発と打ちまくったが、今年はやや控えめな数字となっている。大谷といえば“ミスター・ジューン”で６月に絶好長期を迎えることが多い。２３年の１５本を含めて月別最多の６２本塁打をマークしており、勢いをつけて突入できるだろうか。

前日３０日（同３１日）の同戦では今季ワーストタイとなる１試合３三振。難敵左腕ルサルドから３回に右前打を放って３試合連続安打としたが、今季初の３戦連発は逃した。それでも、２９日（同３０日）には３回に６年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロ。「センター中心にいい感じで打てている。あとは、打球角度がしっかり出てくれば、長打になるのかなと思います」と量産態勢に入りそうな気配を漂わせていた。