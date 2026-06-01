決勝点は相手がペナルティー中に誕生した

森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の壮行試合でキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦に1-0で勝利した。

W杯での新ルールが適用された一戦。導入に向けて既に練習で準備してきた森保ジャパンは相手がペナルティーを受けている間に決勝点を奪った。新ルールの適用続出に日本のベンチでは激しい議論が交わされていた。

相手は10人。一瞬の隙を見逃さなかった。後半40分。アイスランドの交代ボードが掲げられてから11秒以上が経過した。相手の交代は完了せず。新ルールの中でいわゆる“10秒ルール”が適用された。主にアクチュアル・プレーイング・タイム（APT）を長くするための措置で、「交代される選手が10秒以内に競技フィールドから離れなかった場合、交代要員は1分を経過した後の最初のアウトオブプレーまでフィールドに入ることができない」新ルールが発動。交代出場を告げられたアイスランドFWイサク･スナエル･ソルバルドソンが1分間ピッチ外で待機している間、森保ジャパンはゴールを奪った。

この日適用された新ルールはほかに“5秒ルール”。スローインとゴールキックについて、「意図的に再開を遅らせ、主審が5秒のカウントダウンを終えてもインプレーになっていない場合」、スローインは相手ボール、ゴールキックはコーナーキックとなる。後半21分にアイスランドがスローインを試みたが、新ルールが適用されて日本ボールに。また試合中に選手が負傷、あるいは負傷の疑いによってプレーが止まり、メディカルスタッフがピッチ内に入る必要が生じた場合には、当該選手は「プレー再開後1分間、フィールド外に留まる」というルールも。後半34分に相手DFが負傷したが、試合再開時には1分間ピッチに入れなかった。

ここまでのトレーニング合宿で新ルール適用に向けた“カウントダウン”を行うなど、緻密な練習を積んだ日本。森保監督は「我々は新ルールについて準備したことで痛手にはならなかった。問題なく遂行してくれた」と準備に自信を持った。

新ルールに適応できるか。アイスランド戦はいいテストになった。何より、実際のゲームを経験したことで日本ベンチでは活発な議論が行われていた。

「あきらかなファウルで止めて負傷したら？ 相手が1人少なくなることを考えるとそれはフェアなの！？」

ベンチで交わされた会話。MF久保建英は「ちょっと盛り上がっていましたよ。いろんな話が出て」と証言し、「でもルールはルールなので僕たちは不利にならないように多少痛くても立ち上がるとかチームに迷惑をかけないようにしたい」と話が及んだことを明かした。

本大会でも鍵を握る“新ルール”。味方につけるか、足をすくわれるか--。日本代表ならではの集中力を見せて、勝負の運をこちらに引き寄せたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）