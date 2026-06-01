話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、東京都の名物もんじゃを丼にしました。決め手はベビースターラーメン。もんじゃのジャンクさを残しながらも、ワンランク上の味わいが出来上がりました。

ベビースターの食感が楽しく、味のアクセントにも

東京を代表する食材ってなんだ？ 美食世界一の街とはいえ名物・名産となると……雷おこしはご飯に合わないし、盛んに食べられる焼きとんも売りにしている街は全国各地にある。

そこで浮上したのがもんじゃ焼き。考えてみれば子供から大人までみんな大好きで、今やどの店も行列必至の人気ぶりだ。これを逃す手はない。

「レシピは一例です。もんじゃに入れておいしい、好きな具材を入れて楽しんでください」（さとうさん）。

そして味の決め手はべビースターラーメン。とろりとした餡に振りかけることでザクザク食感と香ばしい風味、塩味が加味され、ジャンクながらもワンランク上の味わいになります。

「もんじゃ丼」レシピ

挽き肉やウインナーといった肉系を入れても美味。わかめスープなど汁物を添えると、食べる手が止まりません

材料（1人前）

●小エビ・・・10g

●切りイカ・・・10g

●キャベツ（千切り）・・・100g

●長ネギ（小口切り）・・・20g

●天かす・・・10g

●山いも（すりおろし）・・・30g

●薄力粉・・・15g

●ウスターソース・・・30g

●醤油・・・5g

●水・・・200ml

●たらこ・・・30g

●ベビースター・・・15g

作り方

1.ボウルなどにすべての具材を入れてよく合わせる。

2.熱したフライパンに1を入れて中火で炒める。

3.水分が減ってとろみがつき、好みの味になっていたら火を止めご飯の上にのせる。

4.たらことベビースターを盛り付けて完成。

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』などを手がける、アイデア溢れる料理人。

さとうこうじさん

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年6月号からの転載です。

【画像】好きな具材を入れてアレンジも楽しい！ ザクザク食感がアクセントのもんじゃ丼（4枚）