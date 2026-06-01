ウォーキングで18kgの減量に成功！ネスレ日本株式会社・深谷龍彦社長の休日の過ごし方

スイスに本社を持つ世界最大の食品飲料会社ネスレの日本法人。「ネスカフェ」「キットカット」など飲料、菓子・食品からペットフードまで幅広く展開する。社長を務める深谷龍彦氏（52歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

ネスレ日本株式会社

代表取締役社長兼CEO

深谷龍彦

73年、大阪府生まれ。96年、関西学院大学商学部卒業後、ネスレ日本入社。広島支店を経てネスカフェ事業部（現：飲料事業本部）。08年、飲料事業本部コーヒーシステム部部長。13年、ネスレS.A.ゾーンAOAアシスタントリージョナルマネジャー。16年、常務執行役員飲料事業本部長。20年より現職。

ウォーキングをベースに、10ヵ月で18kgの減量に成功

社長に就任したとき、体重が85kgあったんです。ちょうどコロナが始まった頃で、一つ思い立ったことがありました。フェイストゥフェイスではしばらく会えませんから、久しぶりに会った人に「めっちゃ痩せてますやん」という一言を言わせてみよう、と。

それで始めたのがウォーキングでした。最初の月は一日あたり平均７０００歩ほどでしたが、毎月１０００歩ずつ増やしていきました。

心がけたのは、食べたら歩くこと。同時に炭水化物も減らしたら10カ月で18kgくらい落ちたんです。急に痩せたので、むしろ心配されてしまったんですが（笑）。

平日は１万5000歩、休日は２万歩歩くのを自分のルールにしています。犬の散歩に始まり、朝食後に歩き、クリーニング店に行くにも歩き、「これ足りないから買ってきて」と家族に頼まれたら歩き、夕方は犬の散歩でまた歩き、夕食を食べたらまた歩く、と、とにかく歩いています。トータル２時間半くらい歩くと２万歩ですね。

体が軽くなりますし、歩いているときは仕事から離れられます。全然違うことを考える時間は大事なんだな、と思いました。

そもそも外に出て歩くと気持ちよくて、コロナ後も続けました。振り返れば、スイスのネスレ本社に駐在していたとき、「会議室ではなく、本社の横のレマン湖を歩いてきなさい」とよく言われました。そうすると、いいアイデアが出る、と。ムードを変えることは大事なんですよね。

会社でも昼休みに一人で歩きます。いろんな景色や色、匂いがいい刺激になっていると実感しています。そして休日も、積極的に歩くようにしているんです。

週末も夕食後は40分間のウォーキングが日課に

休日はしっかりと予定を入れるというより、家でゆったりしていることが多いですね。ゴルフも月２回までと決めています。あまり予定を入れない。

ただ、予定を入れるとなったらガチガチにプランを作ります。家族で京都に行く、となったら、子どもが行きたいところを聞き、ＡＩと何度もキャッチボールをしながら、最も効率的なルートを作ります。家から何時の電車に乗っていくなど、旅程表を作るんです。時間を無駄にしたくないので。

以前、両親や兄家族と一緒にベトナム旅行に行ったときには、パワーポイントで30枚以上の旅程表を作りました（笑）。

ただ、そうでないときはのんびりする。頭を一度、空っぽにする。空っぽになっても残っているものが、大事なものなんでしょうね。

時間があるとき、もう一つ心がけているのが、読書です。もともと本を読むタイプではなかったんですが、会社の大先輩に感化されまして。

「日本でマーケティングするのに、日本がどうやってかたちづくられてきたか知らずにできるわけがない」と司馬遼太郎さんの『この国のかたち』を薦められました。

また、リーダーシップを学ぶには『鬼平犯科帳』。ときには突拍子もない飛んだアイデアを出さないといけない仕事だから『不思議の国のアリス』も読みなさい、と。実際、読み始めたら、とても共感してしかも面白くて。家には７００冊くらい本があります。

普段読む本は小説が多いです。最近は警察ものやリーガルサスペンスをよく読んでいます。仕事に直接役立つわけではありませんが、問題解決のヒントにはなります。なんたって面白い。平日も休日も、夜９時から11時くらいまで読んでいることが多いです。

イノベーションを引っ張っていく存在に

入社後、最も思い出に残っている仕事は、「ネスカフェ ドルチェ グスト」を展開する責任者になったときでしょうか。2007年１月から、発売になる11月までの10カ月間、とにかく必死で仕事をしたことを覚えています。

スイスでは、今や９割の家に「ネスプレッソ」というマシンがあって、コーヒーを詰めたカプセルで飲むことが当たり前になっていました。ところが、日本ではそうではない。

コーヒーマシンを販売するとなると、真っ先に思い浮かぶのは家電量販店ですが、果たして見にきてもらえるだろうか、と。もっと多くの人に見てもらいたいと思ったんですね。

そこで思いついたのが、コンビニエンスストアでした。

ただ、スイスの本社からは「気は確かか」と言われたんです。「コンビニでコーヒーマシンを売るのか」と。それでもなんとか説明して、理解をしてもらって。そこからはとにかくコンビニエンスストアの本部に毎週のように通って、会議をしました。

そして発売すると、これが予想外に売れたんです。地域とつながるオーナーの方のパワーを改めて知りました。マシンを買われると、カプセルを買いにお店に見えるようになる。新しいモデルを作ることができたと思いました。

もう一つ思い出深いのは、「ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック（つめかえパック）」を世に送り出せたことでしょうか。詰め替えには自分自身に不満があったんですね。こぼれることがある。ならば、こぼれないものができないだろうか、と。

実は今、コーヒーがとてもよく売れています。お米が高いので、朝食にパンを食べる回数が増えているのだと思います。しかも、朝の忙しい時間帯ですから、簡単に淹れられるインスタントコーヒーが求められている。一方で、若い人のコーヒー離れという課題もあります。

その入り口になれば、とフルーツの香る新感覚のリフレッシュドリンク「ネスカフェ クーラー」を発売しました。

ネスレ日本は「グローカルカンパニー」になろうと社内に向けて発信しています。グローバルのノウハウと、ローカルを知っている自分たちがコンビネーションする。ネスレグループの中で、イノベーションを引っ張っていく役割があると思っているんです。

「キットカット」も、これだけたくさん種類のある国は、他にないですから。

社長の月曜日

３ヵ月に一度くらい、社員を集めて「Tatsu Café」という名の社長座談会を開いています。毎回いろんなテーマを設定していますが、１年ほど前の「ウォーキング」の際、社員が教えてくれたのが、Ｏｎのシューズでした。ネスレと同じスイスのブランドで、とても歩きやすい、と。その場でオンラインで注文しまして、以来すっかりお気に入りです。ウォータープルーフ（防水）のものを選んだんですが、よく歩きますから、すでに４足目になっています。

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