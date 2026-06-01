FOXスポーツのMLBインサイダー、ケン・ローゼンタル記者が、「タイガースはトレード期限（8月3日）前にタリク・スクバルを放出する方向へ傾きつつある」と報じた。

今オフにFA権を取得するタリク・スクバル投手（29）は、シーズン開幕前から今夏のトレード市場における最大の目玉候補と見られていた。タイガースはスクバル在籍最後のシーズンで優勝を狙い、オフに勝つための補強を敢行。しかし開幕後は故障者が続出し、チームは低迷している。

ローゼンタル記者は現状について、「見通しはかなり厳しい。正直、勝率5割まで14ゲーム差もある状況から巻き返し、たとえ戦力的に弱いア・リーグだとしても優勝争いに加わる姿は想像しにくい」と指摘した。

スクバルは過去2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したエースだが、現在は故障者リスト入りしている。右肘の遊離体除去手術を受けた影響で、5月の大半を欠場した。スクバルが離脱した5月4日以降、タイガースは4勝20敗と大失速。チーム成績は22勝37敗となり、エンゼルスと並んでア・リーグ最低勝率に沈んでいる。

さらにその期間の総得点は64点にとどまり、メジャー30球団で最少だった。もちろん、スクバルの実力に疑問を抱く球団はない。今季も防御率2.70とエース級の投球を続けている。ただし、トレード市場で最大の価値を発揮するためには、復帰後に健康な状態で通常の先発ローテーションをこなせることを証明する必要がある。

復帰は早ければ6月中旬、遅くとも6月下旬になる見込みだ。ローゼンタル記者は、「彼は革新的なナノニードル肘手術を受けた。6月中旬に戻るかもしれないし、6月下旬になるかもしれない。しかし健康を取り戻しさえすれば、獲得を望む球団が列を作るだろう」と語った。

タイガースが本当にスクバルを放出するかどうかは、今後のチーム状況と本人の回復具合次第だが、借金17を抱える現状では、球団がトレード交渉に耳を傾けざるを得ないとの見方が強まっている。