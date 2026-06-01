「ギャラ度外視でも絶対に出演したい」…芸能事務所が《NHK夜ドラマ》に俳優を売り込むワケ

近年のテレビドラマ業界を見渡すと、世帯視聴率では『半沢直樹』『VIVANT』などのビッグタイトルを放送してきた「日曜劇場」を擁するTBSが圧倒的な一強状態ではあるが、業界内やドラマファンの間では“NHKのドラマ”が熱い支持を集めている。

その象徴と言えるのが、『セカンドバージン』『正直不動産』『宙わたる教室』『東京サラダボウル』などがヒットした火曜午後10時の「ドラマ10」、2022年4月から放送されている月曜から木曜の22時45分から23時の帯ドラマ「夜ドラ」（2021年度までは「よるドラ」）の2枠だ。

「夜ドラ」は1話15分という短尺で、“朝ドラ”こと『朝の連続テレビ小説』のように毎日少しずつストーリーが進んでいく構成で、これまでに『作りたい女と食べたい女』『いつか、無重力の宙で』『ひらやすみ』『ラジオスター』などが大きな話題を博している。

この2枠は、視聴率こそ民放キー局の看板枠には及ばないものの、常にSNSや口コミで深い共感や話題を呼んでおり、業界関係者からも「一番攻めている」「嫉妬するほど面白い」と高く評価されているのだ。

前編記事『「実はTBSより評価が高い」…業界関係者が《NHK夜ドラマ》に注目する理由』では、NHKドラマが関係者から高評価される理由を解説した。

後編では、芸能事務所が《ギャラ度外視》でNHKに俳優を売り込む理由と、NHKドラマに対するキー局子会社社員のホンネをお届けする。

芸能事務所が熱望する“朝ドラ”へのステップ

「俳優にとっても、NHKの夜ドラマは特別な意味を持つんです」

キャスティングに関わるドラマ制作会社スタッフ・C氏からはこういった意見が飛び出した。

「NHKの夜ドラマに出演することは、朝ドラや大河ドラマへ繋がるルートになっているんです。伊藤沙莉さんは『いいね！光源氏くん』などの夜ドラ枠で確かな演技力を示し、『虎に翼』のヒロインへと上り詰めた。小芝風花さんも『トクサツガガガ』や『事件は、その周りで起きている』などでコメディエンヌとしての才能を開花させ、今や民放でも主演を張るトップ女優になった。

2027年春の朝ドラ『巡るスワン』のヒロインに抜擢された森田望智さんも『作りたい女と食べたい女』『いつか、無重力の宙で』といった夜ドラマで存在感を発揮してきた1人で、夜ドラ出演が朝ドラや大河に繋がっていることは明白なんです。

芸能事務所のマネージャーたちもその点は理解しており、有望な若手俳優をギャラ度外視でも絶対に出演させたいと必死に売り込んでいるみたいです。なので、決して予算が潤沢にあるわけでない夜ドラマにネクストブレイク俳優が集まるそうです」

また、キー局子会社にあたる制作会社でプロデューサーを務めるD氏からはこんな本音も。

外部制作会社の激しい競争も

「NHKの夜ドラマを狙っているのは、俳優や脚本家だけではないです。外部の制作会社にとっても、夜ドラマ枠は自身のキャリアアップになるチャンスなので、日本テレビの子会社であるアックスオン、TBS系列のテレパックなどの社員がこぞって企画書を提出していますよ。

民放が視聴率やキャスティングありきで進むのに対し、NHKは企画の面白さで勝負できる数少ない場所なので、自分たちが本当に作りたいものや世に問いたいテーマを提案できる。親会社であるキー局向けのドラマ募集よりも、NHKドラマの企画書作りに燃えている業界人は私だけではないはずですよ」

今やNHK夜ドラマはブランド化しており、強い企画自体が同局に集まるという現象が起きているようだ。

ここまでのコメントを振り返ってみると、クリエイターや俳優だけでなく、外部のプロデューサーまでもがNHKの夜ドラマに関わりたいと思っていることが判明した。このままいけば、視聴率の面でもTBSを超える存在になる日も近いだろう。

「ドラマ10」では来年1月に文豪・谷崎潤一郎を取り巻く女性たちの愛憎劇を描く、吉岡里帆主演の『デンジャラス』の放送も決定。「この原作をドラマ化できるのはNHKだけ」「過激で色っぽい描写が見られる」と、早くも大きな話題になっている。

向かうところ敵なしのNHKドラマ。果たして対抗できる民放キー局はあるのか。今後の動向に注目したい。

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