香川が誇る「丹下健三の名建築」不自然すぎる解体強行…！《８億超えの解体費》に市民も猛反発

香川県高松市の中心部から約2km、閑静な住宅街のなかに「旧香川県立体育館」はある。大きく反り返った屋根が和船を連想させることから「船の体育館」と呼ばれ、地域のシンボルとなってきた。

そんな体育館の解体工事が始まったのは、今年4月10日のことだ。

解体費用「8億4700万円」に住民も猛反発

5月中旬、本誌記者が現地を訪ねると、建物はフェンスで囲われ、敷地内ではオレンジ色のクレーン車が作業音を響かせながら石を吊り上げていた。

しばらく工事の様子を眺めていると、近隣に住む高齢男性が通りかかり、記者の近くで足を止めた。動き回るクレーン車を見つめながら、男性はポツリとこう呟いた。

「子供の頃からこの体育館を利用してきた。香川が世界に誇る文化遺産だよ。それを壊してしまうのは寂しいね」

「船の体育館」は、代々木第一体育館や東京都庁舎、広島平和記念資料館など数々の名建築を生み出してきた世界的巨匠・丹下健三の設計のもと、'64年に建設された。

長年、スポーツ大会やイベントに利用されてきたが、老朽化と耐震性の不足を理由に'14年に閉館。その後、県は建物の再利用を模索してきたが有効策は見つからず、'23年に解体の方針を決定した。

そして'25年12月、香川県議会で解体工事請負契約の議案が可決され、今年4月についに解体工事が始まった。解体費用は実に、8億4700万円に上る。

戦後モダニズム建築の至宝とも称される建物だけに、解体を巡っては、ニューヨーク近代美術館やハーバード大学の教授陣が異例の「保存嘆願声明」を出す事態に発展。'25年11月には、市民団体「旧香川県立体育館再生委員会」が県に対し、解体工事費の公金支出差し止めを求める住民訴訟を起こした。

独自調査では「耐震性は問題ない」はずが…

同委員会の代表で建築家の長田慶太氏が語る。

「県は『耐震性の不足』を根拠に解体を強行したわけですが、我々はそもそもの調査の方法が間違っていると主張しています。県は一般的な四角いRC造（鉄筋コンクリート造）向けの指針を基準としていますが、『船の体育館』は特殊な吊り屋根構造であり、適用範囲外です。

我々は独自に建築防災協会の理事に調査を依頼し、『対象外』だと明言されている。加えて、神田順・東大名誉教授や齋藤公男・日本大学名誉教授といった耐震構造の権威たちも、『現行基準並みの強度がある』『地震で倒壊する危険は極めて低い』と太鼓判を押しています」

「再生委員会」は民間で土地と建物を買い取り、体育館をホテルなどに転用する事業プランも提案したが、県が採用することはなかったという。

そして、何より問題視しているのが、8億円超に上る体育館の解体工事費用だ。

「解体費を坪単価にすると、約55万円。通常のRC造の場合は4万〜8万円とされていますから、明らかに高すぎる。実際、'25年6月に解体が完了した岐阜県羽島市庁旧本舎は、面積・杭の本数・アスベストの含有量など、すべてにおいて『船の体育館』を上回っていましたが、費用は約4億7000万円でした」（長田氏）

はたして、「船の体育館」の解体費用は適正な価格なのか。

つづく【後編記事】『「税金８億５千万かけて世界的名建築を破壊する」のは適正ですか…香川県「船の体育館」疑惑の解体見積書を入手』では、入札にかかわった地元の建築会社が作成した、20ページ以上にわたる解体工事費用の「見積書」を基に、高額な解体費用の謎を紐解いていく。

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】「税金８億５千万かけて世界的名建築を破壊する」のは適正ですか…香川県「船の体育館」疑惑の解体見積書を入手