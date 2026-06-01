産休の相談をしたら17年勤務した会社から退社勧告。38歳の妊婦が夫の浮気相談をするまでのいばらの道

2026年5月27日、京都府八幡市の川田翔子市長（35歳）は、現役首長として初の産休を取得するという報道があった。9月13日の出産予定日に合わせ、産前・産後各8週間の休暇を取るという。

特別職の市長には休暇や勤務時間の規定がない。川田市長は「今後、任期中の首長の出産はあるかもしれない。事例を作っておくためにも、産休を取得した」と説明していた。

このことは、テレビほか多くの媒体で取り上げられ、SNSは賛否の論争が起こった。賛成の声もあれば、「無責任だ」「議会軽視だ」などの声もある。加熱する論争の裏を返せば、これまで、日本に20〜30代の女性首長がいなかった、ということでもある。きちんと産休を取ることができる職場であることは、少子化のいま、とても重要ではないだろうか。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「産休を取得しようとして、会社や周囲から理不尽な攻撃に遭い、心の病になる人も少なくありません。人生の喜ばしい変化に、理不尽な社会的ストレスが重なると、心は大きなダメージを受けます」という。

学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修業に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、38歳の専業主婦・涼子さん（仮名）だ。「夫が浮気しています。調べてください」と連絡をしてきた。彼女は現在臨月の妊婦。17年勤務した職場で産休を取ろうとしたら退職を勧告された過去があった。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWeb連載など様々なメディアで活躍している。

夜中に切羽詰まった声で電話が

依頼者・涼子さんから電話があったのは夜中のことでした。切羽詰まった声でした。「明日朝、お会いします？」と聞いたら、「お願いします」と返事が。翌日朝8時30分にカウンセリングルームに入ってきたのは明らかに臨月の妊婦さん。顔色が悪く無表情で「メンタルが限界で、このままでは自分が危ないと思って、ここに来ました」と言います。手足が細く痩せており、整った顔立ちをしているから凄みがあります。

まずは落ち着いてもらうためにも、妊婦さんにも飲めるルイボスティーを淹れ、一息ついてもらうことにしました。そして、「お辛かったでしょう。よくお話しにきてくれました」と言うと、涙を流し始めます。5分ほど泣き、気持ちが落ち着いたところで、話し始めました。

涼子さんは「夫とずっとうまくいっていなくて、子供ができたら関係が変わるかもと思っても、全然ダメなんです」と言います。会話の糸口を探りながら背景を伺うと、夫は15歳年上で、結婚3年とのこと。

産休の相談をしたら17年勤務した会社から退社勧告

さらに涼子さんは現在、仕事には就いていません。実は産休を取得しようとしたところ、それまで勤務していた専門商社から退職を勧告されてしまったというのです。

「短大を出てから17年、ずっと頑張って働いていたのに、産休を申請したら社長から『うちはギリギリで回しているから、一度退職してパートとして復帰して』と言われたのです。社長を親のように慕っていただけにショックでした」

補足しておくと、男女雇用機会均等法第9条では、妊娠、出産・産休などを理由に解雇や降格、非正規雇用への変更など不利益な取り扱いをしてはならないとされています。育児・介護休業法第10条では、育休取得を理由とした解雇や不利益な扱いを禁じています。労働基準法第19条では、産休中と出産後30日間は女性労働者を解雇することを禁止しています。さらに妊娠・出産を理由にいやがらせするようなマタハラも、損害賠償の対象となります。

涼子さんが勤務していた会社は、社員約30人のアットホームな職場だったそうです。イベントも多く、皆が妊娠を喜んでくれると感じていたところ、突き放されてしまいます。

「会社は友達とは違うということですよ。その日から、体調もメンタルの調子も悪くなり、フェードアウトするように2ヵ月前に退職しました。退職金がちょっと多かったのが救いだったかな。でも、夫に退職したことを言ったら、『なんで仕事を辞めたんだ！』と怒られたのです」

実際、上記のように涼子さんは会社を辞める必要はないし、会社が違法なことをしているのは間違いありません。ですが、アットホームな会社だったからこそショックも大きく、涼子さんは法的に訴える手段を選びませんでした。ただし夫が「なぜ辞めたんだ」と怒った時は、会社との交渉をすべきだという意味ではなく、頭ごなしに怒られたのだそうです。

夫が妊娠を知って口にした衝撃の言葉

この夫の発言の背景には、夫の離婚経験があります。夫は「元妻が専業主婦で、持て余した時間を夫の詮索や束縛に使うようになったから、離婚した」と話していたとか。

「私がそうなるとは限らないのに、夫はすぐに私と距離を置くように。関係が悪化したまま、来月出産なのです。よく考えると、元妻との間の子供は、いま20歳なんですが、養育費を払うだけで会う気もないそうです。そんな様子を見ていると、私も子供もいつか捨てられると思うように」

涼子さんと夫との出会いは、マッチングアプリでした。当時、33歳の涼子さんと、48歳の夫は出会ってその日に意気投合。15歳年上ですが、背が高く体を鍛えている夫は少し年上くらいに見えたとか。さらに、大手の鉄鋼関連会社に勤務しており、自信家でお金も持っていたとのこと。

交際2年で結婚し、涼子さんは夫が所有するマンションに住み、夫が光熱費と食費を負担。結婚してから涼子さんは、「給料全額がお小遣い」という生活をしていたそうです。子供についても、「いつかできたらいいね」と自然に任せていたのに、夫の本心は違いました。

「妊娠がわかって報告すると、『え、まじ。高齢なのにできるの？ 子供が成人すると俺73歳じゃん』と言って、頭を抱え始めました。それに激しくショックを受けて、『堕ろす？』と言ったら、『そんな酷いことを言う奴だったのか』と勝手に失望してきた。こっちの気持ちなんて全く考えていませんよね」

その後、涼子さんは「会社なら受け入れてくれるだろう」と報告したら、「ギリギリで回しているから、一度辞めてパートで戻ってきて」という言葉を受け、Wで心に大きな傷を負ったのです。

「その頃から、『早く死にたい』という気持ちが消えません。世の中の意識が変わったとはいえ、中小企業で産休取得は難しい。大手に勤務している友達に話を聞いても、『微妙に取得しにくいよ。産休中の給料は満額出ないし、不安だらけ』と話していました。こういう心のもやもやを妊婦健診の時に相談しようと思いましたが、明らかに多忙かつ過労のお医者さんは、土気色の顔をして診察しており、聞けるような雰囲気じゃない。悶々とするうちに、臨月になってしまったのです」

夫の浮気を確信した「物理的理由」

出産の不安を抱えて、一人で悩んできた。涼子さんが生きてここに来てくださっていることに、感謝しました。

「夫がそう思ってくれたらいいのですが、絶対そうじゃない。夫は性欲が強いので、妊娠してから夜の相手はできないことにイライラしている。この半年くらい、まともに話をしていないんです」

涼子さんと実家の関係は良好ではなく、母に気軽に相談できないそうです。

「母も再婚していますから、そこは頼れない。一応、会社員を20年近くやっていたことでそれなりに貯金があるので、いざとなったら何とかなるのですが、夫との生活は手放したくない」

夫の浮気を確信したという理由を伺ったところ、「薬がなくなっていたのです」と言います。夫はED治療薬の処方を受けており、バッグに常備している。その数を数えたところ、出張のたびに減っているとのこと。

「夫にこれがバレたら『余計な詮索するな！』と怒られそうですが、そうとわかってしまうと心に不安が広がって、どうしょうもなくなる。もし離婚するにしても、夫の方に責任があれば、優位に進められる。離婚するしかないような気がしつつも、社会的地位も収入もある夫と夫婦のままでいて、安定した家庭で子供を育てたいんです。できることなら、全てを元に戻して、仲良くしたい。そのためにも調査をしてほしいんです」

夫と会社からの「Wマタハラ」

もちろん、調査を受けて調べることはできますが、証拠が心に与えるインパクトは大きい。涼子さんは妊娠して心が不安定なところに、夫からは妊娠している現実を否定され、会社からは産休の取得を拒否されるという仕打ちを受けた。つまり信頼していた2方向からマタニティハラスメントを受けたために、心が深く傷ついているのは明白です。

「薬の減り方を考えると、夫は金曜日から土曜日にかけて浮気しています。今は結果を見ないようにしても、いずれ使えるようにして持っておきたいのです。あと、このことを、他人に初めてお話ししました。私が何に傷ついているのか、これからどうしたいのかを言葉にすることができて、気持ちがスッキリしたのです。これまで誰にいえずに、『消えてしまいたい』という思いを抱えていましたが、私はこの子のために生きなくてはならないと思うようになったのです」

ただ、そう簡単に心の回復はできません。涼子さんには心療内科かカウンセラーのところに行くことをおすすめし、「調査結果は、その時の心身の状況を考慮してお伝えする」ということで、調査を受けることにしました。

◇会社側が目の前の利益だけ見て「休まれた困る」と言ってしまう。それが社会的に拡大すると、「子供を産みたいと思えない社会」になってしまう。本来とてもおめでたい話なのに苦しまねばならないのはなぜだろう。せめて涼子さんには幸せな気持ちで出産に臨んでほしいものだ。

そのためにも現実を知って苦しみから逃れるための策を練る必要がある。まずは調査が必要だ。調査の結果と涼子さんの決断は後編「夫と会社からWマタハラ。38歳臨月妊婦が夫の浮気を知って気づいた「離婚したくなかった本当の理由」」にてお伝えする。

【後編】夫と会社からWマタハラ。38歳臨月妊婦が夫の浮気を知って気づいた「離婚したくなかった本当の理由」