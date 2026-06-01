石油不足のせいで「日本人の命があぶない」…値上げラッシュより怖い、真夏の日本を襲う《エアコンが使えなくなる》恐怖

「年を越えて供給を確保できるメドがついた」

石油の供給について、高市早苗総理はこう説明し、強気な姿勢を崩してこなかった。しかし、専門家の分析や市場のデータが示唆するのは、私たちの生活の根底を揺るがす「6月危機」の到来だ。

電気代・ガス代の高騰、あらゆる生活物資の不足、物流の麻痺――コロナ禍を凌駕する未曽有の複合危機が、いま日本を襲おうとしている。

日本の家計を襲う「トリプル値上げ」

「電気代・ガス代については、6月から『トリプル値上げ』が家計を直撃することになります」

そう警告するのは、ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」編集長の赤澤裕介氏だ。赤澤氏によれば、日本の家計に3つの「値上げ要因」が同時に襲いかかってくるという。

1つ目は、「燃料費調整制度」に基づく値上げだ。2月末から続くホルムズ海峡封鎖に伴う原油・天然ガス高騰分が、数ヵ月のタイムラグを経て本格的に価格に反映される。

2つ目は、太陽光や風力など再生可能エネルギーを普及させるために電力利用者から徴収される「再エネ賦課金」の過去最高値への引き上げだ。1kWhあたり4・18円という、過去最高の水準に設定された。

そして3つ目が、政府補助金再開までのタイムラグだ。高市総理は7〜9月に電気代・ガス代の補助を再開する考えを示しているが、4〜6月使用分（5〜7月検針分）には当然ながら補助はつかない。

この「トリプル値上げ」に加え、慶應義塾大学産業研究所教授の野村浩二氏によれば、今夏、原油価格が1バレル＝150ドル、最悪のシナリオでは200ドルへ突入することで、日本のエネルギーコスト総額が、10兆円以上跳ね上がる可能性があるという。

「中東有事が長期化し、燃料費高騰が本格的に価格に転嫁されれば、最終的に電気代で30％、ガス代で50％ほどの上昇を余儀なくされるでしょう」

「命の危機」へと直結する可能性も…

野村氏の試算によれば、石油製品などを含むエネルギーコスト全体のマクロ経済的な負担増は、国民一人ひとりにとって「消費税率にして6％増税」に相当する。

だが、これはまだ「序の口」に過ぎない。光熱費の値上げ要因はこれだけにとどまらないからだ。元経産官僚で、経済産業研究所コンサルティングフェローの藤和彦氏が「最大のリスクファクター」として危惧するのが、歯止めの利かない為替相場である。

「現在、原油高とドル高がリンクしています。ドル建てで輸入するエネルギーは円安の影響をモロに受ける。そこへ高市政権の積極財政による財政赤字が重なり、さらなる激しい円安を招けば、光熱費の負担は政府の想定を遥かに超えて重くのしかかることになります」

さらに恐ろしいのは、このエネルギー価格高騰が単なる金銭的負担にとどまらず、「命の危機」へと直結する点だ。

気象庁の長期予報によると、今年の夏は統計史上最高レベルの猛暑になる可能性が指摘されている。政府からの節電要請は見送られたものの、省エネ対策の呼びかけは例年通り続けられる。

ここで野村氏は日本人の「生真面目な国民性」が悲劇を招くと見る。

「テレビなどのメディアを通じて省エネや節電の必要性が指摘されると、年金暮らしで余裕のない高齢者ほど生真面目にエアコンを止め、窓を開けたりうちわで凌ごうと協力を始めてしまう。高齢者の熱中症を誘発しかねません」

すでに深刻な「目詰まり」状態にある

さらには、命を救うためのエアコンそのものの設置や修理すら、今年は難しくなる。エアコン本体が店頭にあっても、設置工事に不可欠な「副資材」が枯渇しているからだ。配管の化粧カバー、ドレン部材、断熱被覆、パテといった副資材は、多くがナフサを原料とする石油化学製品である。

現在、これらの部材は価格高騰のみならず、製品としての納期が全く見通せない深刻な「目詰まり」状態にある。

夏本番を前に、エアコンが壊れても修理ができない、あるいは新しく購入しても設置できないという異常事態が起こりかねないのだ。

ナフサ不足によって無くなるのは、もちろんエアコンの副資材だけではない。プラスチックや樹脂製品、化学繊維、合成ゴム、接着剤や農業資材など、ナフサは現代のあらゆるモノづくりの「基礎原料」となっている。コネクトエネルギー合同会社CEOの境野春彦氏は、日本のナフサ供給の構造がいかに致命的な打撃を受けているかを、データをもとに説明する。

「日本が消費するナフサのうち、中東からの原油を国内精製して得る分が約4割、ナフサ自体を輸入する分が約6割。その輸入ナフサのうち中東由来が74％を占めていました。これらがホルムズ海峡封鎖で入ってこなくなった。

さらに約10％を頼っていた韓国は、自国優先を掲げて輸出を禁止。両者を合わせると、なんと日本が依存する輸入ナフサ供給の約85％が同時に絶たれてしまっているのです」

【後編記事】『もう楽観視できない石油不足「６月危機」で日本経済大減速…“世界の潮流に逆行する”政府の愚策に専門家も呆れた』へつづく。

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】もう楽観視できない石油不足「６月危機」で日本経済大減速…”世界の潮流に逆行する”政府の愚策に専門家も呆れた