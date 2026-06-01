「20代でタップダンスを習った経験が活きている」…唐沢寿明が「とことん嫌なヤツ」を演じて思ったこと

とことん嫌なヤツを演じて

話題の大作映画からNHKの朝ドラまで、さまざまな作品に出演する俳優・唐沢寿明。医師や会社経営者、フィクサー、プライベートバンカーなどこれまで演じた役柄は幅広いが、「毒舌でエキセントリックなクイズ番組の司会者」は初めてだ。

嵐の中、孤立した洋館で起こった殺人事件を解決できれば、100億円が手に入る――1年が過ぎようとする12月31日の夜に生放送され、全国民を熱狂の渦に巻き込む推理クイズ番組『ミステリー・アリーナ』。その司会を務めるのが、唐沢演じる樺山桃太郎だ。これまでのイメージとは異なるキャラクターで、「新境地」を開拓し続けるその姿に迫った。

【プロフィール】

からさわ・としあき／1963年、東京都生まれ。1987年に舞台「ボーイズレビュー・ステイゴールド」で俳優デビューし、1992年のドラマ『愛という名のもとに』でブレイク。主な主演作に『ラヂオの時間』、『利家とまつ〜加賀百万石物語〜』、『白い巨塔』、『20世紀少年』シリーズ、『フィクサー』、『コーチ』などがある

稀代の天才起業家で、自身がスポンサードする番組の司会者としてやりたい放題。ハイテンションで解答者を煽りながら、容赦なく毒を吐く……劇中での樺山は、まさに「トリックスター」と呼ぶべき存在だ。

「これまで私が演じてきた役は、『悪そうに見えても実は善人や正義の味方』というパターンが多かったように思います。もちろんそれぞれの人物を演じる際には新鮮味を覚えるものの、今作の樺山桃太郎はちょっと飛び抜けていて、なかなか類を見ないほどとことん嫌なヤツ（笑）。やっぱり俳優はいろいろな役にチャレンジするべきだと、あらためて感じました」

そんな奇抜な樺山の人物造形において、唐沢は「アフロ」を提案。真っ白なスーツにアフロヘアーという奇抜な見た目が完成し、奇怪さがより増したという。また解答者が答えるたびに、樺山が中心となって番組スタッフが踊る演出も原作にはないオリジナルな要素だ。

「20代のころに一時期、舞台の制作事務所に所属していたんです。そこの社長が元宝塚の方で、熱心に勧められてタップダンスを習っていました。当時はあまり気が進まなかったけれど、そのときの経験が今になって活きているのかもしれません。

ちなみにそのころ一緒に習っていたのが、芸人の芋洗坂係長です。ブレイクしてからテレビで見かけて、やたら踊りがうまいと思っていたら、『あのときの彼か！』と気づいて驚きました」

かつては東映アクションクラブに在籍し、アクションスターを目指していた唐沢。特撮番組のスーツアクターとしても活躍していたこともあるだけに、数年前に還暦を迎えてもなお、体を鍛える習慣は続けている。

「毎朝、起きてすぐに水を1杯飲んで、バックランジという下半身の筋トレを20回やっています。脚を交互に後ろに下げて腰を落とし、そこから立ち上がる動作をくり返すんですが、これがけっこうキツいんです。ただ今後どんな魅力的なオファーが来ても、万全の状態で受けたいですから、これからも続けていくつもりです」

俳優・唐沢寿明の進化は、まだまだ止まりそうにない。

映画『ミステリー・アリーナ』（配給：松竹）絶賛公開中

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原作：深水黎一郎『ミステリー・アリーナ』（講談社文庫刊）

監督：堤幸彦

出演：唐沢寿明、芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、宇野祥平、野間口徹、玉山鉄二／浅野ゆう子

主題歌：YELLOW MAGIC ORCHESTRA 「BEHIND THE MASK」（©1979 by ALFA MUSIC, INC. Licensed by ALFA MUSIC,INC. / Sony Music Labels Inc.）

脚本：大浦光太、郄徳宥介

音楽：中島ノブユキ Alan Brey 會田茂一 B.T.Reo 440

製作：Amazon MGM Studios 制作プロダクション：オフィスクレッシェンド

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