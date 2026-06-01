ハーゲンダッツ、コスト増から「325円→345円」に…”ファン離れのリスク”を冒してでも踏み切った狙い

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社から希望小売価格改定の発表があったのは、2025年11月のこと。2026年3月1日の出荷分から、現行325円（税抜き）のミニカップが345円になるとのことでした。他、クリスピーサンドやバーなど全商品が対象となりました。

値上げが当然のような世の中とはいえ、嗜好品でもあるハーゲンダッツの値上げは、ある意味ショッキングな出来事だったのではないでしょうか。アイスクリームの中でも、価格が高めに設定されているハーゲンダッツ。消費者が離れるのでは？ という危惧もあるでしょう。そこでマーケティング本部マネージャー北山直子さんに値上げに対する考え方や今度の展望などをお聞きしました。

絶対に品質を落としてはならない

リリースにあるように、ハーゲンダッツの商品は3月1日の出荷分から価格改定が行われました。原材料や包装資材の価格、エネルギーコストの上昇などが値上げの要因となっていますが、これらのコスト増はハーゲンダッツに限らず、どのメーカーでも同じこと。しかしながら、ハーゲンダッツはもともとの価格が高めの商品でもあり、消費者が離れていく可能性も視野に慎重に検討を重ねた末の決定でした。

価格を据え置くため原材料のコストを抑えることも可能でしょうが、それではハーゲンダッツが最も重要視する「品質」を落とすことになりかねません。世界中から厳選された素材を選び、それを使用するからこそ、ハーゲンダッツの品質は保たれています。ハーゲンダッツは食べる人に贅沢な時間を過ごしてもらうためのアイスクリーム。そのためには絶対に価値を落とすわけにはいかないのです。

日本において物価高が叫ばれるようになって数年。各企業が値上げをするようになり、それに慣れてきているのもまた社会的な現象かもしれません。ハーゲンダッツとしては、インフレが起きたからすぐに値上げということではなく、インフレを吸収できないかと試行錯誤をする中での決断。

そもそも値上げは1ヶ月2ヶ月で判断できることではありません。ハーゲンダッツの場合、商品開発に2年以上かかるケースもあり、開発がスタートした時と今では原材料が大きく違っていることも少なくないのです。原料調達や安定的な供給を長期的に考えた上で、品質の維持を最優先事項とし値上げに踏み切りました。

容量を減らす「ステルス値上げ」をしなかった理由

値上げの方法としては、容量を減らす「ステルス値上げ」もあります。ハーゲンダッツもこの方法を使えるのではないかと思いました。消費者としては、価格が上がるよりも量が減った方が受け入れやすいと感じるからです。

しかし、ハーゲンダッツには、すでに70mlのカップが6個セットになった「アソートボックス」があります。仮に110mlのミニカップを100mlにすると、アソートカップに近づいてしまうのです。

また、もともとサイズがそれほど大きいわけではないミニカップですから、さらに量を減らすと消費者の満足度にも影響が出てくるという懸念もあったのではないでしょうか。

さらに、量を減らすとなると、それに合わせてカップを新しくする必要が出てきます。これにも設備投資などのコストがかかってしまうため、量はそのままで価格を上げるやり方を選択しました。

値上げによって消費者が離れるのではないか

ハーゲンダッツは一般的なアイスクリームよりも価格が高いもの。値上げは10円単位とはいえ、消費者にとっては「う……」となる価格になってしまいます。ハーゲンダッツとしても、それを踏まえた上で、どうカバーしていくのかを慎重に検討しています。

ここでも軸になったのが、「ハーゲンダッツの品質」。価格が高くなったとしてもお金を出すと思ってもらえるようなクオリティです。値上げをしても仕方ない、それを受け入れるという価値を保つことが、最も重要なことでした。

一方で筆者は、ある意味「ラグジュアリーアイス」のハーゲンダッツだからこその、プライドを見たような気がしました。価格を上げるとしても消費者が納得する商品を提供する。そして消費者もその商品に高い満足感を得ることで、再びハーゲンダッツの商品を手に取る。価格を上げると売れ行きが悪くなる懸念はどの企業にもあるはずですが、ハーゲンダッツが最高クラスの品質を保つことを優先したのは、ファンはそう簡単に離れないという自信があったのではないかと筆者は感じました。

パッケージ刷新の役割

3月1日出荷分からの値上げとタイミングがあまりズレることなく、バニラ、グリーンティー、ストロベリーなどハーゲンダッツのミニカップ定番8種類のパッケージが刷新され、5月から順次切り替えられています。タイミングを考えると、値上げの影響を鑑みてのことかと思ったのですが、実はそうではないとのこと。

ハーゲンダッツのミニカップ定番商品の場合、これまで7回パッケージが変更になっています。前回は2019年ですでに7年が経過したこともあり、ブランドの鮮度や消費者のプレミアム感、ラグジュアリー感が変化してきたことも、パッケージ刷新の理由です。7年前の「かっこいい」「高級感がある」と思うようなデザインと、現代でそう思ってもらえるようなデザインは違っているためです。

新デザインは非常にシンプルになりました。7年前は華やかさが好まれる傾向にありましたが、現在はより洗練されたシンプルさが「高級感」につながるようになっています。

しかし、ただシンプルにすればいいということではなく、シンプルな中にもゴールドの輝きをさりげなく入れるなど、ラグジュアリーを演出するのがハーゲンダッツのニクイところです。

また今回デザインが刷新されカップがシンプルになるのは定番の8商品のみ。期間限定で販売されるもの、コンビニ限定のものは、シンプルかというとそうではありません。パッケージの印象を分けている理由の1つは、お店で定番商品と期間限定商品をはっきりと区別してもらうこと。スーパーなどではハーゲンダッツが数種類並ぶため、視覚的に定番商品と限定商品を分け、消費者が選びやすいようにしています。

また、コンビニ限定の商品は販売するコンビニの意向もありますし、シンプルさよりもワクワクや「おお！」という驚きが重要になるのでしょう。

コンビニや飲食店とのタイアップの狙い

ハーゲンダッツはコンビニ限定の商品を販売し、定番商品の他に目新しさを提供してくれます。それだけではなく、飲食店とのタイアップも目を引きます。例えば2026年3月にはサンマルクカフェと、そして2026年5月には「いっちょう・焼肉萬家 全店」でタイアップメニューが提供されています。そして6月からは京王プラザホテル八王子のレストランでも「魅惑のアジアングルメ with ハーゲンダッツ」と題したランチ＆ディナーブッフェが開催に。

飲食店やホテル、カフェとのタイアップは販売量を増やすというよりも、消費者のタッチポイントを増やす目的があります。スーパーで300円以上のミニカップを手にするのは抵抗があるけれど、飲食店で500円、600円のデザートを頼むのは抵抗が薄れることもしばしば。飲食店でのデザートは別腹ですし、ご褒美的な意味合いもあるからです。そこでハーゲンダッツのアイスクリームを食べてもらうことで、おいしさの再発見をしてもらい、スーパーやコンビニで販売されている商品の購入につなげるのもハーゲンダッツの戦略の1つです。

またハーゲンダッツと飲食店、ホテルのタイアップは、SNSなどで取り上げられることも少なくありません。例えばインスタを見て食べてみたいと思った！ という人もいるでしょうから、飲食店で提供されるハーゲンダッツは、「バエ」も重要になるのでしょう。

今こそショップを再び

生活用品や食品などの値上げ続き、ハーゲンダッツも値上げに踏み切ったわけですが、その背景には「品質確保」が最重要課題としてあったのは前述の通り。今後おいしさを維持しつつアイスクリームを提供していく方法の1つとして、ショップが視野に入ってくるかもしれません。

以前ハーゲンダッツには商品を提供するショップがありましたが、2013年に新浦安店の閉店を持って全ての営業を終了しています。そのため、今の若い世代はショップでハーゲンダッツを買うという経験をしていないのです。

現在はスーパーやコンビニなどで買うことができますが、ハーゲンダッツのショップで買うのは特別感があります。そのようなスペシャルな経験をし、楽しくておいしい思い出の1つにしてもらうことも、ハーゲンダッツにとっては重要な課題になります。これはラグジュアリーアイスクリームのハーゲンダッツだからこそできること。2世代、3世代でショップに行き、親世代、シニア世代は当時のことを思い出し、子ども世代はこれからの思い出を作る。ある意味ショップはテーマパークになるのかもしれません。

残念ながら筆者はハーゲンダッツのショップで食べたことがありません。もしショップができたならば、そこに並ぶアイスクリームを眺め「どれにしようかな」と幸せな悩みを抱えるのもよいのだろうなと思っています。

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