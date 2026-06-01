くりいぃむしちゅー上田晋也が司会を務める『上田と女が吠える夜』の派生番組『上田と女がDEEPに吠える夜』（いずれも日本テレビ系）がゴールデン特番として放送される。これまで刺激的なテーマを扱ってきた同番組だけに、その内容に注目が集まっている。なぜ今ゴールデンに進出するのか？ その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】普段とは違う表情を見せる野田聖子議員、辻元清美議員、蓮舫議員、伊藤孝恵議員など。他、番組に出演した人気俳優の佐野勇斗、桜田ひより、山田涼介、生田衣梨奈なども

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1日21時から『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）のゴールデン2時間スペシャルが放送されます。

目玉企画は、野田聖子議員、辻????元清美議員、蓮舫議員、伊藤孝恵議員が集結する「女性政治家のリアル」。野田議員が「政治をやりたいんだったら『女を捨てろ』『母になるな』『妻になるな』みたいな」と語るシーンのほか、"票ハラ"などの気になるフレーズが予告されています。

ただ、同番組はもともと「ゴールデンタイムでは放送しづらいテーマを扱う」というコンセプトだったはず。実際これまでの放送では「令和の性教育」「下着のお悩み」「毛の悩み」「性的同意」「卵子凍結のリアル」「AI依存」「セルフネグレクト」などの刺激的なテーマが選ばれ、出演者の際どいトークで注目を集めてきました。その点、今回の「女性政治家のリアル」「産後うつ」「ルッキズム」はゴールデンタイムでも放送できるように少しマイルド化したテーマで挑んでいるようにも見えます。

なぜ最大の武器であるはずの刺激を減らしてまでゴールデン特番を放送するのか。さらになぜレギュラー放送されている火曜でも、『上田と女が吠える夜』が放送されている水曜でもなく、月曜のゴールデンタイムが選ばれたのか。同番組の強みや日本テレビの番組編成をベースにその背景を掘り下げていきます。

内容と結果の両面で評価を受ける

まず『上田と女が吠える夜』の歴史を振り返ると、2017年12月から2019年12月までは『女が女に怒る夜』という番組名で特番として放送されていました。その後2021年10月に現在のタイトルに改題。さらに2022年4月から水曜21時台でのレギュラー放送がスタートして4年あまりが経過しています。

レギュラー放送の開始当初、業界内では「女性だけのトーク番組でどこまで盛り上がるのか」「毎週放送では飽きられて難しいのではないか」などの懐疑的な声も少なくありませんでした。

しかし、はじまってみたら、初期から出演し続ける大久保佳代子さん、いとうあさこさん、MEGUMIさん、若槻千夏さんらトーク巧者の奮闘に加えて、トーク番組にあまり出演しない週替わりゲストの起用が奏功。テーマの導入部に『笑ってコラえて！』『月曜から夜ふかし』などで日本テレビが得意とする街頭インタビューを盛り込むなどの構成・演出の妙もあってすぐに人気番組として定着しました。

一方、派生番組の『上田と女がDEEPに吠える夜』は本体の成功を受けて2024年4月にスタート。「刺激的なテーマをじっくり語る」というスタイルで棲み分けされ、こちらも定着しました。

特に業界内での評価が高いのは、「『アメトーーク』（テレビ朝日系）の"くくり"と同レベル」と言われるテーマ設定のうまさと、スポンサー企業の受けがいいコア層（主に13〜49歳）の女性から支持されていること。上田晋也さんの進行や日本テレビらしい細かい画面演出も他番組と同等以上にハマっている印象を受けます。

2020年代は民放各局の新番組が不発続きで、「何をやってもダメ」と言われる中、内容も結果も高評価の『上田と女が吠える夜』は「最大のヒット番組」と言われるまでになりました。それは局の看板番組が編成される元日特番に選ばれ続けていることからもわかるでしょう。

『しゃべくり』『夜ふかし』との好相性

日本テレビにとっては「内容も結果もいい看板番組だからこそ、幅広い展開でそつなく稼いでいきたい」ところ。深夜の『上田と女がDEEPに吠える夜』も2年間の放送を経たことで「ゴールデン帯でも『上田と女が吠える夜』と棲み分けできる」「ゴールデンタイムのスポンサーを納得させられる特番になり得る」というゴーサインが出たのでしょう。

ではなぜ初めてのゴールデン特番が『上田と女がDEEPに吠える夜』が放送されている火曜でも、『上田と女が吠える夜』が放送されている水曜でもなく月曜なのか。もちろん編成上の事情はあるのでしょうが、ゴールデン特番である以上、数字的な裏付けがなければわざわざ縁のない曜日に組み込まれることはないでしょう。

その裏付けとなるのが今年元日に放送された『元日しゃべくり007×上田と女が吠える夜と初コラボ4時間SP』。1年の幕開けとなる元日8時から11時50分にかけての放送は相性がいいからこそであり、そもそも両番組には"上田晋也さんが仕切り役のグループトーク"番組という共通点があります。そんな相性の良さや共通点を持つ『しゃべくり007』が放送されている月曜21時台での編成なら不安は少ないのでしょう。

また、日本テレビの日曜22時台で放送されている『月曜から夜ふかし』にも"街頭インタビューの面白さを生かした構成"という共通点があります。さらに深読みすれば、24時台という"DEEP"な時間帯で放送されていた『月曜から夜ふかし』は22時台に移動したあとも成功を収めているだけに、今回の特番は「『上田と女がDEEPに吠える夜』も将来的にそれが可能なのか」という試金石になり得るのでしょう。

少なくとも通常『しゃべくり007』『月曜から夜ふかし』を見ている視聴者が『上田と女がDEEPに吠える夜』の特番に強烈な違和感を示すことはなさそうです。日本テレビは業界内で「マーケティングの精度や視聴率分析は民放随一」と言われてきただけに、今回のトライがどのような評判や結果を得られるのか、注目してみてはいかがでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。