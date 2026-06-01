◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に先発し、６回途中で４安打無失点で、今季最多タイとなる１０奪三振の快投で今季５勝目の権利を持って降板した。本拠地ファンは総立ちとなって盛大な拍手を送った。

初回には珍事が起きた。初回は先頭のメジャートップ２２発のシュワバーをカウント２―２から内角低めに投げ込むと、一時はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに覆った。続くターナーを遊ゴロに打ち取ると、続くハーパーもフルカウントから、“ロボ審判”で外角低めのカッターが再びストライク判定に。正確無比なコントロールを見せつけ、上位を２奪三振を含む３者凡退で抑え、上々の立ち上がりを見せた。

３回まで無安打投球を続けていたが、４回には先頭ターナーに遊撃後方へのポテンヒットを許すと、２死一塁からボームに左前打を許してピンチを招いたが、最後はストットを左飛に打ち取って無失点で切り抜けた。

５回は１死二、三塁でシュワバーを迎えたが、カウント１―２から９７・５マイルの外角直球で空振り三振。さらに続くターナーは２球追い込むと、３球目は外角低めいっぱいのシンカー。１度はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに。この日３つ目となる“ロボ審判”での三振を奪った。

前回２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦では先発し、７回９２球を投げて７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点で抑え４勝目。防御率は３・０９となっていた。試合後には、「積極的に振ってきていたので、とにかく丁寧に、しっかりいいところに狙って、投げていきました。失投がないように集中して投げられたのでよかったと思います」と振り返っていた。