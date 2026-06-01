数ある大阪の博物館の中でも「ラスボス感満載」万博公園内に鎮座する民族博物館「みんぱく」の魅力をご存じですか

1970（昭和45）年の大阪万博跡地・万博記念公園内にある国立民族学博物館・通称「みんぱく」。儀礼や祭礼、信仰、衣食住に使われる用具などを通じて、世界の諸民族の生活と文化を体感できる博物館だ。その展示内容の多様性とボリュームは世界最大級の規模を誇り、見る者を圧倒する。数ある大阪の博物館の中でもラスボス感満載の「みんぱく」を紹介する。

34・7万点の収蔵品

「みんぱく」の正式名称は、大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立民族学博物館という。その名が示す通り、一般的な博物館とは性格が異なり、「博物館を持った研究所」だ。文化人類学や民族学の研究者らが、それぞれのフィールドで調査・研究した収集物が展示され、その内容は基本的に各研究者に任されている。モノだけではなく映像、音響、書籍資料等も収集・整理・保存していて、日本の文化人類学・民族学研究の一大拠点となっている。

収蔵品約34万7000点（昨年3月31日現在）のうち、常設展示は約1万2000点。オセアニアから地球を東回りに一周して日本で終わる地域展示と、各民族で使われている言葉や音楽などの通文化展示から構成されている。

館内は広く、展示物も膨大だ。しかも一つひとつ見応えがあり、時間がいくらあっても足りない。現地で撮影された映像を自由に観ることができるブース（ビデオテーク）や、閲覧できる資料等も多い上に、ミュージアムショップも充実。行く度に新たな発見がある博物館だ。

いきなり異空間！

冒頭のオセアニア展示でまず目に飛び込んできたのが、パプアニューギニアやミクロネシアの仮面など。迫力とみなぎるパワーに圧倒される。どうすればこのような造形が生まれるのだろう。身近にある貝や草木、鳥の羽根などで装飾した仮面は精霊を形にしたもので、儀礼や祭で使われるのだそうだ。

その他、ミクロネシアやポリネシアで使われていた貝や石でできた貨幣、ニュージーランドのマオリ族が作る手提げカゴ、オーストラリア・アボリジニの木彫、1975（昭和50）年の沖縄海洋博を記念してミクロネシア連邦のサタワル島から沖縄まで、計器類を一切使わず、風と人力のみで約3000kmを航海したカヌー・チェチェメニ号など、のっけから観るべきものがありすぎて困ってしまう。

中庭にはメキシコの遺跡が！

アメリカ展示では、中南米原産のトウモロコシやじゃがいもなど、世界の食生活を大きく変えた農作物に関する展示から始まる。

館内の中庭には、メキシコ・アステカの遺跡が4つ並んでいた。右端のコアトリクェ（アステカ神話における大地母神）の巨像は、頭部と下半身に蛇をまとっている。首から下げたネックレスには、切り取った手首と心臓、ドクロが繫がれ、生と死を象徴すると考えられている。

メキシコの木彫り民俗芸術「オアハカ・ウッドカーヴィング」のキングギドラみたいな龍や超ファンキーなウサギなどが、いちいち可愛すぎてたまらない。骸骨人形の「酒場で興じるトランプ遊び」（ミゲル・リナーレス作）も必見だ。

次のヨーロッパ展示では、ヨーロッパの基本的な食べもののひとつであるパンの紹介や、カラフルな文様や絵、文字で装飾された「陽気な墓」と名付けられたルーマニアの墓標、ギリシャ正教のイコンや大主教祭服や19世紀半ば以降発展した既製服産業で使用されたミシンやアイロンなど、様々なジャンルの展示を観ることができる。

アフリカのビーズ製人像に息を吞む

このビーズ製人像を見た時の衝撃を、どう伝えたらいいだろう。写真中央の椅子に座る人像はほぼ等身大。槍を持ち、帽子を被って玉座のような椅子に座っているが、これらは全てビーズで作られている。両脇の人像も同様で、その精巧さ、緻密さ、斬新な造形に息を吞む。

今まで知らなかったものに出合うと、感情が揺さぶられる。世界って、人って、すごい。平仮名4文字で表わされる「みんぱく」の世界は、恐ろしく深遠だ。

パレスチナ・ディアスポラの花嫁の部屋

中東とも呼ばれる西アジアは、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教発祥の地でもあり、この3つの宗教の経典他の展示から始まるのが興味深い。

「パレスチナ・ディアスポラの花嫁の部屋」と名付けられた部屋の前で足が止まった。豪華な花嫁衣装に身を包んだ花嫁が親族に囲まれ、門出の時を待つ様子を再現している。

パレスチナ・ディアスポラとは1948（昭和23）年、イスラエル建国時のアラブ・イスラエル戦争（ナクバ＝大厄災）以降、故郷を追われ、世界各地に離散して暮らす数百万人のパレスチナ難民とそのコミュニティのことを指す。今や、瓦礫（がれき）の街と化したガザ地区でも、かつてはこのような生活を人々が送っていたかと思うと、胸が締めつけられる。

喧噪と熱気が溢れるインド

南アジア展示の前に立つと、渦巻くようなパワーを感じた。館内の湿度と気温が急に上がったよう。極彩色で狂騒的、派手派手しさの中に神聖さもあり、とんでもなく魅惑的だ。

東南アジア展示の神々や精霊も実に個性的。インドネシア・バリ島のランダとバロンを見て、日本のなまはげを思い出す。人間の想像力は、AIよりすごいと思う。

中国の民族衣装が揃い踏み

中国、と一口に言うけれど、9割以上を占める漢民族と55の公認少数民族で構成される多民族国家だ。東アジアの中国地域の文化展示では、これらの民族衣装の展示に目を見張る。黒竜江、ウスリー川、松花江流域に暮らすホジェン（赫哲）族の魚皮を使った衣装など非常に珍しいものもある。

中国に限らず、どの地域、どの民族衣装もそれぞれに美しい。糸を紡ぎ複雑に織り上げた布、緻密な刺繍やビーズ飾り、蜘蛛の糸のように細い糸を繊細に編み上げたレース、金属や貝、石や動物の革、植物など身の周りのものを使って、ひとつひとつ人の手で途方もない時間をかけて衣装を作りあげている。

かように人々は身近にある素材を活かし、知恵と工夫を凝らして、独創的で美しい「モノ」を作りだしてきた。どの国の、どの地域の、どの文化もいとおしい。人間の営みとは、なんと多様で豊壌なのだろう。

個性豊かな日本の祭

最後を飾る日本の文化展示の入口には、弘前ねぷた祭の巨大燈籠（山車）が展示され、様々な地域の祭が賑やかに繰り広げられる空間となっている。

愛媛県新居浜市の太鼓台は、木彫の勇壮な龍に加え、胴を飾る織物の立体感が素晴らしい。杉の葉やススキなど野山の採集物を用いて造られた、熊本県山都町・八朔祭の大造り物仁王像など、日本の祭と言えども、知らないものばかりだ。

「みんぱく」の前身は東京にあった？

それにしても、なぜ「みんぱく」が大阪にあるのだろう？

人間文化研究機構 国立民族学博物館 総合研究大学院大学の飯田卓（いいだ・たく）教授によると、「みんぱく」の前身となる博物館は、1930年代の東京にあったという。

「『みんぱく』の構想自体は、90年ぐらい前からありました。当時の中心人物は、澁澤栄一氏の孫で、日銀総裁や占領初期の大蔵大臣を務めた澁澤敬三（しぶさわ・けいぞう）氏です。郷土玩具や民具など、後の『みんぱく』の基礎となる膨大な資料を収集しました。

1934（昭和9）年に設立された日本民族学会（現 日本文化人類学会）でも、敬三氏は大きな役割を果たしました。1937（昭和12）年には、敬三氏が私財を投じて、東京・保谷村（現 西東京市）に日本民族学会附属民族学博物館を創設、1939（昭和14）年に一般公開しました」

万博と「みんぱく」の関わり

澁澤敬三の私設博物館にほぼ等しかったこの博物館は、1962（昭和37）年、彼の死の前年に閉館を迎える。10年後の1974（昭和49）年、大阪の万博跡地に「みんぱく」が創設されるが、この時のキーマンが「知の巨人」と称される梅棹忠夫（うめさお・ただお）。生態学、民族学、情報学、未来学等幅広い学問を体系化し、膨大な研究成果を発表、後世に多大な影響を与えた人物だ。

梅棹忠夫は、1964（昭和39）年ごろから作家の小松左京や京都大学人文科学研究所の加藤秀俊らと共に、「万国博を考える会」をつくった。当初は知識人らの自由な意見交換会であったが、後年、70年大阪万博の理念やテーマ設計に関わる。そうしたことから万国博覧会跡地利用懇談会委員に任命され、「みんぱく」設立に尽力、初代国立民族学博物館長を務めた。

大阪万博を開催するにあたり、太陽の塔（日本万国博覧会テーマ館）チーフプロデューサーだった岡本太郎は、「人間の根源的な営み」をテーマとする太陽の塔の地下空間に展示する仮面や神像の収集を、文化人類学者の泉靖一と梅棹忠夫に依頼した。二人は約20人の若手研究者を世界中に派遣し、約2,500点の民族資料を持ち帰らせ、そのうちの半数近くが太陽の塔の地下で展示された。その収集資料のほとんどが後に「みんぱく」に収蔵されることとなる。同館が万博のレガシーと呼ばれる由縁だ。

「みんぱく」の意義とは？

民族学・文化人類学という学問は、民族を単位に人類や文化を研究するところから始まった。しかし、民族という単位を超えて多様化が進む現在、例えば、シンガポールやマレーシア、台湾など世界中で暮らす「華人」は漢民族であるけれども、本国とは異なる文化を持っている。日本においてもアイヌ民族をはじめ、世界各国からの人々が暮らし、それぞれ独自の文化を受け継いでいる。

「みんぱく」では、世界の民族文化に優劣はないという立場から、様々な文化の間に見られる違いもまた、同じ時代を生きる人類の豊かな多様性を示すものとしている。そのためなのか、欧米の人々が「みんぱく」を訪れた際、ヨーロッパの展示がオセアニアとアフリカの間にあるのを見て、新鮮な感動を受けたという感想を聞いたことがあるそうだ。欧米主体の価値観ではなく、どの民族文化もフラットに眺められるのが当館の特徴かもしれないと、飯田教授は話す。

最後に、飯田教授に現代における「みんぱく」の意義について聞いてみた。

「現代を生きる我々は、自分達以外の人々が持っている価値基準を尊重しないと、コミュニケーションを広げることはできません。『みんぱく』へ来て、『自分達と違うもの、違う世界がある』ことを知り、尊重する思いを持ってもらえたら。各人各様に見てもらって、人間の、世界の面白さを見つけてほしいですね」

（本文中敬称略）

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