トム・クルーズもビックリ仰天…米議会で「トップガン・マーヴェリック法」が成立、アメリカ人が愛する戦闘機「F14」の”光と影”

伝説の名機が大空へ…「マーヴェリック法」の衝撃

2026年は、伝説の大ヒット映画『トップガン』の公開から40年を迎える記念すべき年である。この節目に合わせ、5月13日から9日間限定で、1作目と2022年公開の2作目『トップガン マーヴェリック』が、劇場ーーしかもIMAXで同時上映された。世界中の航空ファンや映画ファンがたまらない時間を過ごしたばかりだが、ここへ来てアメリカから、さらに胸を熱くさせるニュースが飛び込んできた。

かつてのアメリカ海軍の象徴であり、映画『トップガン』シリーズで主人公・マーヴェリックの愛機として活躍した「F14トムキャット戦闘機」。この名機を保存し、記念行事などで飛行させることを目指す「マーヴェリック法（Maverick Act）」が、アメリカ議会上院で全会一致で可決されたのだ。この法律は、単に退役した軍用機を博物館へ移すというだけでなく、冷戦期の伝説的な戦闘機に対するアメリカの姿勢を根本から変える歴史的な転換点として、大きな注目を集めている。

アメリカ軍の準機関紙「星条旗新聞」によれば、退役したF14戦闘機を保存・移管するための「マーヴェリック法」が上院で可決され、現在、下院で審議中となっている。この法案は4月下旬に提案され、5月1日に全会一致で承認されて下院へ送られたものである。

法案の主な内容は、アメリカ海軍が保有する最後の3機のF14Dを保存・移管するというものだ。 対象となるのは、アリゾナ州のデビスモンサン空軍基地にある「ボーンヤード（航空機保管施設）」、あるいは「予備役機保管所」に辛うじて保管されている機体である。法案が成立すれば、これらの機体はアラバマ州ハンツビルにある「U.S. Space & Rocket Center（宇宙・ロケットセンター）」へ移管され、展示や教育目的で保存される予定となっている。

2006年に退役したはずなのに

しかし、この法案が真に画期的なのは、展示機の移管に留まらない点にある。最も特筆すべきは、移管される機体のうち「少なくとも1機を飛行可能状態へ復元する可能性」が法案に盛り込まれ、それに必要な余剰部品の提供が認められていることだ。もちろん、戦闘機としての任務復帰は想定されていない。法案では、以下の厳しい条件が明記されている。

機体の完全非武装化

ミサイル発射能力の除去

戦闘能力の復元禁止

海外移転の禁止

軍事利用を完全に排除した上で、航空ショーや記念行事、公共のイベントなどでの限定的な飛行展示が想定されているのである。2006年にアメリカ海軍から退役して以来、F14が二度と空を飛ぶことはないと考えられてきた。

アメリカ国内ではすでに飛べる機体は1機も残っていない状態であったが、今回の法案可決により、限定的ながらも再び大空を舞う可能性が開かれたことになる。

なぜF14は「徹底破壊」されてきたのか

そもそも、退役後のF14は、通常の軍用機とは全く異なる、異例の「破壊」措置にさらされてきた歴史がある。アメリカ政府は長年にわたり、F14の退役後、その関連部品が流出することを極めて警戒してきた。その最大の理由であり背景にあるのが、現在もF14を運用する唯一の国であるイランの存在である。

イランは1970年代の親米政権時代に、F14を79機導入した。しかし、1979年のイスラム革命によってアメリカとの関係が完全に断絶した後も、イランは独自の努力によってF14の運用を継続したのである。その結果、現在に至るまで、イランは世界で唯一のF14運用国となっている。

アメリカ政府は、イランが闇市場やスクラップ業者を経由してF14のスペア部品を調達している事実を、重大な安全保障上の脅威としてみなしてきた。この強い懸念から、部品がイランへ流出することを防ぐため、2008年にアメリカ議会が重機によるF14の切断・解体という徹底的なスクラップ化・破砕処分を命じたのである。これは、「伝説の戦闘機を意図的に破壊する」という、軍用機としては極めて異例かつ厳格な管理方針であった。

現在、唯一の運用国であるイランと交戦中にある中で、部品流出を懸念して退役機を壊しまくっていたアメリカ政府にとって、今回の「マーヴェリック法」は、厳格な管理方針に対する限定的な例外を設ける大きな方針転換と言える。一部では、イラン空軍が保有するF14をかなりの数、破壊したことが確認されたためではないか、との見方もある。

米海軍の財政を圧迫した「最強の戦闘機」とその功績

F14トムキャットは、冷戦期を代表する戦闘機である。1960年代後半にグラマン社（現在のノースロップ・グラマン社）によって開発され、1970年代から2006年までアメリカ海軍の主力艦上戦闘機として活躍した。

開発当時のアメリカ海軍は、ソ連の長距離爆撃機や対艦ミサイル攻撃への対抗を急務としていた。そのためF14は、「空母から発進し、遠距離で敵の爆撃機を撃墜する」ことを主任務とする防空戦闘機として設計されたのである。その最大の特徴は以下の2点に集約される。

可変翼: 低速での空母離着艦性能と、高速飛行性能を両立させた

AIM-54フェニックスの搭載: 射程160km級で、複数目標の同時攻撃能力を持つ長距離空対空ミサイル。当時の迎撃能力としては画期的であり、世界最強クラスと称された

実戦経験において最も豊富なのは、意外にもイラン空軍である。1980年代のイラン・イラク戦争において、イラン空軍のF14は、ミグ21、ミグ23、ミラージュ F1といった多数の敵機を撃墜し、中東最強クラスの防空戦力として機能した。一方、アメリカ海軍では、リビア空戦、湾岸戦争、イラク戦争などで運用された。

しかし、その圧倒的な高性能の裏側で、F14は極めて高い維持コストという大きな問題に直面することになる。維持費の高騰や機体の老朽化に加え、複雑な可変翼機構に伴う高い整備負担、稼働率の低下、そして部品の維持コストが海軍の財政を大きく圧迫したのだ。結果として、アメリカ海軍はより整備性に優れたF/A18E/Fスーパーホーネットへの移行を決定し、F14は2006年に正式に退役の日を迎えたのである。

法案可決を後押しした「トップガン効果」

これまで「国家安全保障上の理由」から徹底的な破壊対象とされてきたF14が、一転してアメリカ議会により正式に「保存対象」へと転換され、限定的とはいえ飛行の可能性まで与えられた理由はどこにあるのだろうか。

法案名に『マーヴェリック』という名前が冠されていることからも明らかなように、ハリウッド映画『トップガン』の影響は極めて大きい。映画によって世界的知名度を不動のものとしたF14は、アメリカの軍用機の中でも高い人気を誇っている。特に、2022年に公開された続編『トップガン マーヴェリック』の影響が、今回の法案可決の背景に強く作用しているとみられている。

同作の終盤で、トム・クルーズ演じる主人公マーヴェリックがF14を操縦して危機を脱するシーンは、世界中でF14の人気を再燃させ、航空ロマンを象徴する機体としての価値を再認識させた。マニアの間では、制作が発表されたトップガン3作目への出演を想定しているのではないか、という思惑も囁かれているほどだ。

さらに、現実的な課題としてアメリカ軍内部のリクルート問題がある。近年、若年層の航空・海軍兵力へのリクルート難が深刻化しているのだ。不足するパイロットへのリクルート効果を狙って、F14を保存・公開し、限定的ながらも飛行させることで若者の関心を惹きつけたいという軍の思惑も、この法案を後押しした一因として指摘されている。

課題は山積、それでも歴史的転換点

今回の法案を主導したティム・シーヒー上院議員らは、F14を「アメリカ海軍航空史の象徴」と位置づけ、単なる兵器ではなく歴史遺産として後世へ残す必要性を強く訴えている。

もっとも、実際にF14を飛行可能状態へ復元できるかどうかは、現時点では未知数だ。F14の退役から20年が経過しており、部品供給や安全基準といった問題に直面することは避けられない。さらに、可変翼を含む複雑な整備も必要となるからだ。

それでも、もし飛行が実現すれば、アメリカ国内でF14が飛行するのは数十年ぶりとなる。フライアブルなトムキャットを再び見られる可能性が出てきたことは、航空ファンにとっては歴史的な出来事となるだろう。

マーヴェリック法は、単に機体を博物館へ送るための法案ではない。冷戦、空母航空戦、そしてハリウッド映画文化を象徴し、今なお世界中に熱狂的なファンを持つ「伝説の戦闘機」を未来へ残すという、アメリカの軍事史観と文化財保護の姿勢を象徴的に示すものである。二度と飛ばない運命にあったF14の復活劇は、トップガン公開40年の今年、世界中に大きなロマンを届けている。

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