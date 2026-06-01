「わからなくなったら、子どもの目で世界を見なはれ」混迷の時代を生き抜くための「世界の見方」

あの岩波『世界』の伝説的連載「メディア批評」が、現代ビジネスで奇跡の復活！記念すべき200回目のテーマは、今まさに緊迫するイラン情勢。アメリカ・イスラエルの暴走、そして「NHKテヘラン支局長拘束」という衝撃の事態の裏で、一体何が起きているのか？激動の時代を生き抜くための視点を提示する、必読の渾身レポートをお届けする。

子どもの目で見る

私は中学生のとき、水俣病をはじめて全国に知らせたNHKの日本の素顔「奇病のかげに」（1959年）を見た。全身を痙攣させる人の映像は衝撃的だった。

のちに、私がメディアの仕事に就いてから、「奇病のかげに」の制作者小倉一郎氏から、関西弁でいろいろな話を聞かせてもらった。「イタリア・ネオレアリズモ映画はじつにええなあ」。終戦直後の否応もなく非日常的な現実のなかで、徹底した日常を描いている。「本物の瓦礫のなかを子どもが動き回っとるんや」、それがネオレアリズモの真骨頂だというのだ。

ロベルト・ロッセリーニ監督の『ドイツ零年』に話が及んだ。主人公の少年は、かつての教師から「弱い者は淘汰されるべきだ」と教えられ、病弱の父親を毒殺した。戦後、教師はヤミ屋に転職していた。

少年は友だちと遊んだあと、廃墟の街をあてどなくさ迷う。と、そこに壊れた教会から『オンブラ・マイ・フ』（「かくも美しきプラタナスの木陰」）のオルガン演奏が聴こえてくる。少年はビルの屋上にのぼり、眼下に父の柩が運ばれて行くのを見下ろし、そこから身を投じる。しかし、彼の心情を活字で表すことはできない。

先輩は、「わからなくなったら、子どもの目で世界を見なはれ」とだけ教えてくれた。それから、私は低いポジションに三脚を立てる訓練をした。

あれからずいぶん時が経つ。メディアはいま、毎日のようにトランプ大統領や高市首相の哀楽のない「喜怒」の顔ばかりをまき散らしている。画面に向かって「幼稚、軽薄、傲慢！」などとわめいているうちに、気がついたら国会前に立っていた。そこには、非日常と日常のはざまで、なすすべを知らない人びとがたくさんいた。

この奈落からどのように抜け出すのか。その問いに答えるのがメディアの仕事だと、あえて言わなければならないほど、その凋落ぶりは底なしだ。

先輩ならなんと言うだろう。「なんにもやることないなんてアホなこと言わんとき。わしらにはキャンペーンという手が残っとるやないか」。キャンペーン？宣伝？あるいはアジェンダ・セッティング（課題設定）？

1960年前後、小児マヒが大流行した。だが、日本政府はソ連製の生ワクチンの効能を知りながら輸入を渋っていた。冷戦にこだわったのか、適否の責任に縛られたのか、たぶん両方だろう。

そんな閉塞感のなか、メディアは母親たちとスクラムを組み、ワクチン輸入の大キャンペーンを張った。当時の古井善実厚生大臣はその後押しを背に、ついに輸入にこぎつけ、あっという間に、多くの子どもたちの命を救った。メディアの仕事は、人様のために汗を流すことだと、教えられた。

子どもの目線を大事にしろと言った小倉氏は「奇病のかげに」のラストに、胎児性水俣病患者の坂本しのぶさん（3歳）が手押し車で遊んで転び、こちらを振り向く映像を置いた。

当時、熊本大学の医師だった原田正純氏は、医局のテレビでこの番組を視聴し、強い衝撃を受けたという。そして、自ら水俣に赴き、実際にしのぶさんと目を合わせた。そして、一生を胎児性水俣病患者にささげたのである。メディアは人と人とをつなぎ、社会の背を押すキャンペーンの可能性を秘めている。

トランプから遠く離れて

かつて、ベトナム戦争に終わりが見えなかったころ、1967年にラッセルやサルトルの呼びかけで民衆法廷「ラッセル法廷」が開かれた。それが世界的なベトナム反戦運動に火をつけ、戦争の終結につながった。

そこで、小倉先輩は一例をあげた。「フランスの映画監督クリス・マルケルはおもろいで」。クリス・マルケルは、ジャン・リュック・ゴダール、アラン・レネ、アニエス・ヴァルダ、ヨリス・イベンスなどそうそうたる監督に映画をつくらせ、『ベトナムから遠く離れて』（1967年）に仕上げた。これらの映像表現が「ラッセル法廷」に歩調を合わせ、ベトナム戦争反対運動に一役買った。

いまなら、国際法を無視し、他国の大統領を連れ去ったり、最高指導者を殺害したり、やりたい放題のトランプ大統領を、世界市民が主催する民衆法廷「ドンロー法廷」に召喚し（どうせ来ないだろうが、そんなことは織り込み済み）、彼の大罪を裁けばいい。これならクリス・マルケルに倣ってメディアがそれを包囲するキャンペーン力を発揮できる。

わが「メディア批評」も「集合知」を傾けて、その連帯の輪に加わりたい。

冒頭で触れたイタリアのネオレアリズモは、いまだ瓦礫に硝煙が立ち込めるなかでの撮影で、次々に名作を世に送った。いまも瓦礫と廃墟が再生産されている。そこで撮影されたドキュメンタリーにはこと欠かないが、AIによって簡単にフェイク・グラフィクスに加工されてしまう危険もある。あまりに破廉恥なトランプ言動が、否応もなく非日常を日常化しているからだ。しかも、今度の日常化は、平和への回帰どころか、非日常への転落にさえ見えるのだ。

対イラン戦争について言えば、アメリカのわずか250年の歴史とペルシャ以来の2500年とは比べものにならない。イランの若者たちの反政府運動は、宗教指導者に対するものではなく、日常生活の極端な貧困やペルシャ文化の破壊に対する怒りであり、単なる独裁VS民主化運動という欧米流ステレオタイプではなにも見えない。

アメリカが1979年のイラン・イスラム革命以来ずっと続けてきた経済制裁と、その後の核施設への攻撃などが、反政府運動とナショナリズムを合流させ、シーア派のジハード精神を発火寸前のところまで追いつめている。

つい最近も、アメリカが発電所や橋などのインフラを破壊すると脅したとき、人びとはそこに集まり人間の鎖をつくって抗議した。これが国家動員によるものか、自発的なものなのか、その区別をとやかく言う資格はわれわれにはない。「やれるもんならやってみろ」という構えに、トランプは手も足も出なかったことだけは確かだ。

後編記事『NHKのテヘラン支局長はなぜイラン当局に拘束されたのか…拘束直前1週間のアーカイブ映像に映っていたもの』へ続く。

【つづきを読む】NHKのテヘラン支局長はなぜイラン当局に拘束されたのか…拘束直前1週間のアーカイブ映像に映っていたもの