◇ア・リーグ ブルージェイズ5―9オリオールズ（2026年5月31日 ボルチモア）

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が、前代未聞の負傷交代について言及した。

敵地オリオールズ戦の6回の守備中に、右翼を守るへスス・サンチェス外野手（28）がプレーの合間に右翼席の少年とコミュニケーションを取ると、直後にそのファンがサンチェスに向かい野球ボールを投げ入れた。

AP通信によると、少年ファンがサンチェスとの「キャッチボール」を希望し不意にボールを投げ入れたという。だが、そのボールは、その意思のない同選手の右手首を直撃。サンチェスは一瞬座り込み、その後右手首を抑えながらトレーナーの診断をその場で受ける事態となった。

シュナイダー監督もベンチを飛び出し、困惑しながら同選手に近寄ったが、結局サンチェスは負傷交代となった。オリオールズの球団公式発表によると、該当ファンは退場処分を受けた。

指揮官は試合後にこの件について取材対応。「球場では何が起こるかわからない。12歳の少年だと聞いた。ちょっとふざけ合って（両者間で）“キャッチボールしよう”という雰囲気になったようだ。あんな光景は初めて見た。サンチェスは右手首のレントゲン検査を受けて、陰性だった。でも直後は手を握るのもつらそうだったので、交代させた」と話した。

サンチェスも、不用意なコミュニケーションを取ったことを反省しているという。ファンとのやりとりが負傷交代に展開する異例事態に加え、チームも5―9で敗れて後味の悪い一戦となった。