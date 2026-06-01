◇ナ・リーグ ドジャース―フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が31日（日本時間1日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、メジャー自己最多タイの10奪三振と好投した。6―0の6回1死一塁でマウンドを降りる際には、5万677人の地元ファンからスタンディングオベーションを受けた。

圧巻だったのは、コースぎりぎりを突いた2つの見逃し三振。両リーグトップ22本塁打の1番シュワバーは内角低めのシンカー（ツーシーム）、3番ハーパーは外角低めのカットボールで決めた。いずれも最初はボールと判定されたが、捕手ラッシングの自動投球判定（ABS）チャレンジを経てストライクに覆り、ドジャースタジアムを沸かせた。

3回までは無安打投球。4回先頭のターナーに内野安打を許し、2死一、二塁とされたが、6番のストットを97マイル（約156キロ）直球で左飛に仕留めて切り抜けた。4―0の5回は、1死二、三塁でシュワバーを迎えるピンチを招いたが、ここでも97マイル直球で空振り三振に封じ、続くターナーはわずか3球で見逃し三振に斬った。最後の球、外角低めシンカーのストライク判定にターナーはABSチャレンジを行ったが、判定は覆らなかった。打線はウォード、フリーランドの本塁打などで5回までに6点を奪って強力に援護した。

これで山本の防御率は2.86と、2点台に良化した。だが、この数字よりはるかに、デーブ・ロバーツ監督の信頼は厚い。試合前の記者会見で「安定したパフォーマンスを計算できる。（山本の投球で）チームには大きな安心感が生まれる。今は10連戦の真っただ中で、強い相手とのシリーズに勝たなければならない状況だからね。彼は本当に信頼できる投手だ」と話した。

投球だけでなく、人間性に関しても称賛。「人柄もそうだし、競争心もあるし、準備の仕方も素晴らしい。こんな人間やアスリートはなかなか描けないよ。本当にね。優しさと規律がありながら、同時にタフさや“キラー精神”も持っている。彼については何時間でも話せるよ」と熱っぽく語っており、全幅の信頼に応えるような投球でフィリーズ打線を圧倒した。