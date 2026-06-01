【6月の金運ランキング】12 星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ──6月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、6月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 射手座
あなただけでがんばるときから卒業。信頼できる人とのつながりが未来を変えていきます。対人関係が活発になるのは朗報。ですが、その分契約や大きなお金のやり取りが発生しやすい暗示。大事な決断は慎重に。どうしてもアクションをおこしたいときは、20日頃までに。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「理想のパートナーシップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ペアグラス
○★幸運を引き寄せるヒント
ウマい儲け話には注意して。
○第11位 魚座
家族へのプレゼントや、住環境を整えるための出費が増えそう。心地よさへの投資は生活の質も上がり〇。ですが、なんとなくのネットショッピングはNG。感覚だけで判断せず、現実的な視点も大事に。もし疲れてしまったら、まず“心が安心する時間”を優先してみて。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「調和と安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・観葉植物
○★幸運を引き寄せるヒント
部屋の模様替えをする。
○第10位 牡羊座
思いっきりのよいあなた。ですが、今月は、地道な管理と現状維持が最大の防御となるでしょう。現実的なマネープランの引き締めが求められるとき。発逆転を狙うより、身近な固定費の見直しや通帳の整理など、足元を固めることで後半からの追い風を活かせる模様。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい資格やスキルの習得」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・新しい文房具
○★幸運を引き寄せるヒント
気になっていた本を読む
○第9位 天秤座
引き立て運アリ。人脈への投資が、この先金脈へと変わっていく暗示があります。ただし、見栄からくる出費は禁物です。特に後半は、仕事運の上昇に伴いお付き合いが増えそう。素晴らしい仲間との出会いなど「未来への投資」としての支出はとても有意義なものに。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「視野を広げる挑戦」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・洋書
○★幸運を引き寄せるヒント
「ここではないどこか」へ思いを馳せる。
●第8位〜第5位
○第8位 蠍座
あなたのお金との向き合い方が大きく変わる暗示。知的好奇心が刺激され、遠方への旅行や資格取得などにお金を使いたくなるとき。今月は「知識や体験を得るための支出」と割り切ってしまうのもアリ。月末から始まる仕事での大活躍期に向けて力を蓄えておくのが得策。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「興味があること」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・マルチポーチ
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの「遊び心」を全開にする。
○第7位 水瓶座
趣味や副業から実りが生まれる予感。前半は自己表現や楽しいことにツキがあり、クリエイティブな活動が思わぬお小遣い稼ぎに繋がる可能性大。あなたが得た知識をパズルのように組み合わせてみて。大切な人へのプレゼントもプライスレスな価値を生み育てます。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「愛の進展」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・デジタルアート
○★幸運を引き寄せるヒント
誰かと本音で深く語り合う。
○第6位 乙女座
あなたのキャリアの成功がのちの金運へとつながる予感。15日の新月前後に注目！仕事での新たな目標や役割を意識してみましょう。これが将来的な収入アップの種となる暗示がります。目先のお金よりも、社会的な評価を上げることが結果的に金運を引き寄せます。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「社会的な肩書や役割」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ガジェットケース
○★幸運を引き寄せるヒント
目標を上方修正する。
○第5位 獅子座
今、豊かさと幸運を司る星があなたを迎えます。主役の座を得て目立つポジションでの活躍の期待大です。お金を賢く使い、回すことで運気が開け、大きな富の呼び水に変わるとき。天職と思える仕事に巡り合い、今後の可能性を模索しながらマネープランを立てる人も。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「夢やビジョンの具現化」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ビジュー付きの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
今後の「未来予想図」を自由に描く。
●第4位〜第1位
○第4位 山羊座
他者からの「受け継ぐ富」に恵まれるラッキーなとき。30日の満月に向けて、棚ぼた的な利益や、パートナーの経済力アップ、遺産やプレゼントなど「人からもたらされる豊かさ」の部屋が活性化します。感謝して受け取ることが、あなたの開運につながっていきます。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「心地よいライフスタイル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・オーガニックのハンドソープ
○★幸運を引き寄せるヒント
尊敬する人のまねをしてみる。
○第3位 牡牛座
引き続き強い運気に恵まれるチャンスのとき。ふだん穏やかなあなた。ですが、情熱を司る星が滞在し、自ら稼ぎ出すエネルギーがみなぎり、行動力も抜群です。後半は経済活動がさらに活発化。移動や旅行などにも幸運が宿っています。アクティブに動いてください。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい収入源の開拓」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・マネークリップ
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの「持ち物」や「スキル」の棚卸し。
○第2位 双子座
才能がダイレクトに収入へ結びつく強運に恵まれます。あなたの星座でおきる新月を経て、後半には「金運・才能」にもスポットライトが当たります。自分のスキルやアイデアがお金に変わりやすいとき。ただし、月末にはアクシデントの暗示も。最後まで気を抜かないで。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい自分のイメージ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・リップクリーム
○★幸運を引き寄せるヒント
外見に変化を加えると運気が一新します。
○第1位 蟹座
おめでとうございます！今ある豊かさを収穫する最高潮の運気です。この1年の努力が報われ「成長の果実」として金銭や価値ある形で結実していきます。さらに後半は、臨時収入や嬉しいギフト、愛情にも恵まれやすい文句なしの強運です。心ゆくまで楽しんでください。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「深い心の癒やし」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルクの枕カバー
○★幸運を引き寄せるヒント
1人の時間を確保する。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、6月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。「ハート占い1to1」、「ハートスクール1to1」主宰。鑑定歴30年以上、延べ数万人の人生に寄り添い、プロ講師の育成にも尽力する。 デジタルコンテンツ監修においては、最新作「月香チャクラ占い」をはじめ、Ameba占い・LINE占い・楽天占いなど国内主要プラットフォームに幅広く展開。幅広い層から支持される。 また、レーシングチーム「Team Sky Light」に所属するモータースポーツ従事者でもある。静と動を往来する独自の視座から、人の心の本質に迫るメッセージを発信している。 この著者の記事一覧はこちら
金運を味方につけたいあなたへ──6月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、6月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 射手座
あなただけでがんばるときから卒業。信頼できる人とのつながりが未来を変えていきます。対人関係が活発になるのは朗報。ですが、その分契約や大きなお金のやり取りが発生しやすい暗示。大事な決断は慎重に。どうしてもアクションをおこしたいときは、20日頃までに。
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「理想のパートナーシップ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ペアグラス
○★幸運を引き寄せるヒント
ウマい儲け話には注意して。
○第11位 魚座
家族へのプレゼントや、住環境を整えるための出費が増えそう。心地よさへの投資は生活の質も上がり〇。ですが、なんとなくのネットショッピングはNG。感覚だけで判断せず、現実的な視点も大事に。もし疲れてしまったら、まず“心が安心する時間”を優先してみて。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「調和と安心」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・観葉植物
○★幸運を引き寄せるヒント
部屋の模様替えをする。
○第10位 牡羊座
思いっきりのよいあなた。ですが、今月は、地道な管理と現状維持が最大の防御となるでしょう。現実的なマネープランの引き締めが求められるとき。発逆転を狙うより、身近な固定費の見直しや通帳の整理など、足元を固めることで後半からの追い風を活かせる模様。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい資格やスキルの習得」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・新しい文房具
○★幸運を引き寄せるヒント
気になっていた本を読む
○第9位 天秤座
引き立て運アリ。人脈への投資が、この先金脈へと変わっていく暗示があります。ただし、見栄からくる出費は禁物です。特に後半は、仕事運の上昇に伴いお付き合いが増えそう。素晴らしい仲間との出会いなど「未来への投資」としての支出はとても有意義なものに。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「視野を広げる挑戦」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・洋書
○★幸運を引き寄せるヒント
「ここではないどこか」へ思いを馳せる。
●第8位〜第5位
○第8位 蠍座
あなたのお金との向き合い方が大きく変わる暗示。知的好奇心が刺激され、遠方への旅行や資格取得などにお金を使いたくなるとき。今月は「知識や体験を得るための支出」と割り切ってしまうのもアリ。月末から始まる仕事での大活躍期に向けて力を蓄えておくのが得策。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「興味があること」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・マルチポーチ
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの「遊び心」を全開にする。
○第7位 水瓶座
趣味や副業から実りが生まれる予感。前半は自己表現や楽しいことにツキがあり、クリエイティブな活動が思わぬお小遣い稼ぎに繋がる可能性大。あなたが得た知識をパズルのように組み合わせてみて。大切な人へのプレゼントもプライスレスな価値を生み育てます。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「愛の進展」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・デジタルアート
○★幸運を引き寄せるヒント
誰かと本音で深く語り合う。
○第6位 乙女座
あなたのキャリアの成功がのちの金運へとつながる予感。15日の新月前後に注目！仕事での新たな目標や役割を意識してみましょう。これが将来的な収入アップの種となる暗示がります。目先のお金よりも、社会的な評価を上げることが結果的に金運を引き寄せます。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「社会的な肩書や役割」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ガジェットケース
○★幸運を引き寄せるヒント
目標を上方修正する。
○第5位 獅子座
今、豊かさと幸運を司る星があなたを迎えます。主役の座を得て目立つポジションでの活躍の期待大です。お金を賢く使い、回すことで運気が開け、大きな富の呼び水に変わるとき。天職と思える仕事に巡り合い、今後の可能性を模索しながらマネープランを立てる人も。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「夢やビジョンの具現化」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ビジュー付きの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
今後の「未来予想図」を自由に描く。
●第4位〜第1位
○第4位 山羊座
他者からの「受け継ぐ富」に恵まれるラッキーなとき。30日の満月に向けて、棚ぼた的な利益や、パートナーの経済力アップ、遺産やプレゼントなど「人からもたらされる豊かさ」の部屋が活性化します。感謝して受け取ることが、あなたの開運につながっていきます。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「心地よいライフスタイル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・オーガニックのハンドソープ
○★幸運を引き寄せるヒント
尊敬する人のまねをしてみる。
○第3位 牡牛座
引き続き強い運気に恵まれるチャンスのとき。ふだん穏やかなあなた。ですが、情熱を司る星が滞在し、自ら稼ぎ出すエネルギーがみなぎり、行動力も抜群です。後半は経済活動がさらに活発化。移動や旅行などにも幸運が宿っています。アクティブに動いてください。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい収入源の開拓」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・マネークリップ
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの「持ち物」や「スキル」の棚卸し。
○第2位 双子座
才能がダイレクトに収入へ結びつく強運に恵まれます。あなたの星座でおきる新月を経て、後半には「金運・才能」にもスポットライトが当たります。自分のスキルやアイデアがお金に変わりやすいとき。ただし、月末にはアクシデントの暗示も。最後まで気を抜かないで。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「新しい自分のイメージ」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・リップクリーム
○★幸運を引き寄せるヒント
外見に変化を加えると運気が一新します。
○第1位 蟹座
おめでとうございます！今ある豊かさを収穫する最高潮の運気です。この1年の努力が報われ「成長の果実」として金銭や価値ある形で結実していきます。さらに後半は、臨時収入や嬉しいギフト、愛情にも恵まれやすい文句なしの強運です。心ゆくまで楽しんでください。
○★ラッキーアクション
・「言葉・情報・移動」を司る15日（双子座新月）には「深い心の癒やし」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルクの枕カバー
○★幸運を引き寄せるヒント
1人の時間を確保する。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、6月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。「ハート占い1to1」、「ハートスクール1to1」主宰。鑑定歴30年以上、延べ数万人の人生に寄り添い、プロ講師の育成にも尽力する。 デジタルコンテンツ監修においては、最新作「月香チャクラ占い」をはじめ、Ameba占い・LINE占い・楽天占いなど国内主要プラットフォームに幅広く展開。幅広い層から支持される。 また、レーシングチーム「Team Sky Light」に所属するモータースポーツ従事者でもある。静と動を往来する独自の視座から、人の心の本質に迫るメッセージを発信している。 この著者の記事一覧はこちら