飛ばない原因はスイングじゃない？多くのゴルファーが見失う「本当に打つべきもの」【ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本】

【「回さない」BASICメソッド】当たり前のようで当たり前でない

飛ばす前に覚えること

理論や理屈を積み上げる前に、皆さんにまず立ち返っていただきたいことがあります。ゴルフはその難しさゆえに、つい複雑に考えがちですが、本来の本質は極めてシンプルです。「目の前にある動かないボールを、自分の狙う方向へ打って運ぶ」。ただ、それだけのことなのです。

しかし、多くの方がこのシンプルさを見失っています。経験を重ねるほど「体を回す」「腰を切る」「手打ちを防ぐ」といった技術用語に縛られ、いつの間にか「ボールを打つ」という目的よりも、「正しい形を作ること」が目的になっていないでしょうか。形さえ直せば自然とまっすぐ飛ぶ。そう信じたくなる気持ちは、かつての私も同じだったので痛いほど分かります。

けれど、ゴルフの答えは常に目の前のボールにあります。まずはボールを捉えること、そしてフェースを素直に当てること。その結果として、ボールは自ずと狙った場所へ運ばれていくのです。形は目的ではなく、あくまで結果に過ぎません。

この「当たり前で見失いがちな基本」を一度整理し、皆さんと一緒にもう一度見つめ直していきます。複雑な思考を脱ぎ捨てた先に、あなたにとっての理想のスイングが待っています。

「回さない」BASIC メソッド

【出典】『ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本』著：小泉 智之