ブレイク必至のグラドル星野琴『FLASH』で最強バスとグラビア披露♡「M-1に出たい」意外な野望も

グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売

DVDが売れているグラドル・星野琴が『FLASH』で弾けた！

2024年のデビュー以降、圧倒的なボディを武器に人気が急上昇している星野琴が『FLASH』に登場した。

イメージDVDのセールスも絶好調な彼女。今後の目標を尋ねると「同じ事務所の柚乃りかさん、白川愛梨さんと一緒に『M-1グランプリ』に出たい」という意外な答えが返ってきた。抜群のスタイルだけでなく、ユニークなキャラクターからも目が離せない。

【プロフィール】

星野琴（ほしのこと）

24歳 2001年10月23日生まれ 愛知県出身

T161・B92（H）W65H90

歯科助手勤務を経て、2024年にグラビアDVDデビュー。圧倒的なスタイルでヒットを連発するなど活躍。5月にラウンドガールユニット「Krush GIRLS2026」のメンバーにも抜擢された。

そのほか最新情報は、公式X（@sweet_koto3）、公式Instagram（@sweet_koto3）にて

【クレジット】

星野琴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎髙橋慶佑

【デジタル告知】

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