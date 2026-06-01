「“本当は嫌だった”と言えないあなたへ」ジャーナリングが“自分軸”を取り戻してくれる理由

『精神科医による感情を手放してラクになる デトックス•ジャーナリング』スペシャル連載vol.3

2026年消費トレンドに、メンパ（メンタルパフォーマンス）があげられ、AI時代、インプットが多い時代…だからこそ、「書く瞑想」ジャーナリングが流行中です。

本書は約1.5カ月でたちまち3刷重版決定！特徴的なのは精神科医の視点でジャーナリングの有用性を語っている点。多くの人が抱える「疲労感」の正体を「心のエネルギー不足」と解説し、そのケア方法としてジャーナリングを提案しています。

納得感があり、実践的とあって、大反響となっています。

本記事は、本書を出典元とした再編集記事をシリーズにて12回連載いたします。

本音はどう？

「別に平気」「大丈夫」「気にしてないよ」

そう言いながら、本当は傷ついていた経験はありませんか？

本音はどうですか？

私たちはいつの間にか、本音より空気を優先することに慣れてしまっています。

「自分がどう感じているか」が分からない

本書では、忙しさや情報過多によって、

感情が麻痺している人が増えていると語られます。

特に20～30代女性は、

期待に応える、

周囲に合わせる、

ちゃんとする、

そんなことを求められやすい世代。

その結果、「私は本当はどうしたい？」が分からなくなってしまうのです。

ジャーナリングは“本音の発掘”

本書で紹介されるセルフトーク法では、

「何があった？」

「なぜそれが起きた？」

「どう感じた？」

「体のどこでその感情を感じた？」

「本当はどうしたかった？ これからどうしたい？」

という順番で、自分の感情を掘り下げていきます。

ポイントは、“正しい答え”を探さないこと。

「逃げたかった」

「悲しかった」

「認めてほしかった」

そんな弱い感情も、否定せずに書いていく。

すると、他人軸ではなく、“自分の感覚（自分軸）”が少しずつ戻ってきます。

「ポジティブになれない日」があっていい

この本が優しいのは、無理に前向きにさせないところ。

感謝できなくてもいい。元気になれなくてもいい。

まずは、「疲れてたんだね」と自分を認めることから始まります。

今、多くの人が求めているのは、“もっと強くなる方法”ではなく、“自分に戻る方法”。

誰にも見せないノートは、自分を取り戻すための、小さな避難場所なのかもしれません。

次の予定記事 ☞ 「いつも周りに気を遣ってばかり」…職場で“いい人”を演じて疲れるあなたへ

今こそ、精神科医による『感情を手放してラクになる デトックス•ジャーナリング』

頭の中でぐるぐると渦巻く形のない感情を、文字や線などの「目に見える形」にして、ありのまま紙の上に出すことを「ジャーナリング」といいます。

誰にも見せないノートとペンを用意して、心に浮かぶことをただ書き出すだけのシンプルな方法ですが、これが一番安全で、驚くほど心が軽くなるデトックスになるのです。

ノートはあなたを絶対に否定しません。

「悲しい」「寂しい」「つらい」……そんなネガティブな気持ちが溢れてきても、フタをせず、そのまま書き出してみてください。

本書は、ジャーナリング・デトックスを精神科医が丁寧に指南する心の回復法を余すことなく解説した一冊。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。

関連書籍のご案内

『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄

「春先はいつもイライラして、眠れない」

「雨が降る前は、決まって頭が痛い」

「秋になると、理由もなく気分が落ち込む」

「寒い冬はずっと気分が鬱々としてしまう…」

毎年やってくる季節の変わり目の不調。

過敏性研究の第一人者である著者が、西洋医学の豊富な知識で不調の「正体」を解き明かしながら、

東洋医学の知恵を用いて、あなたに寄り添う1冊です。