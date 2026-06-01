「勉強やゲームで疲れた目にいい！」ピントを調節する力を回復させる“30-30-20ルール”とは…？

10年後には小学生の6割が視力不良になる危機

現代の子どもたちの視力低下は、もはや「国家的な視力不良の危機」と言えるレベルにまで達しています。

本書の著者である平賀博士の指摘によれば、最新のデータでは高校生の約7割が近視などの視力不良を抱えており、過去最高を記録しました。

小学生でも約半数、中学生では6割5分が視力1.0未満という深刻な状況です。

このまま放置すれば、10年後には小学6年生の6割、中学生の7割、高校生の8割が視力不良に陥ると予測されています。

スマホ完全禁止ではなく「30-30-20ルール」を！！

この危機的状況の背景にあるのは、言うまでもなくスマートフォンやゲーム、そして長時間の学習です。

しかし、現代社会において「スマホやゲームを完全に禁止する」というのは非現実的です。

そこで博士が提唱しているのが、科学的根拠に基づいた「30-30-20ルール」というシンプルな習慣です。

これは「近く（本や画面など）を30分間見続けたら、30m以上先を20秒間見続ける」というもの。

かつては「20-20-20ルール（20分ごとに20フィート先を20秒見る）」が推奨されていましたが、20分間隔では頻繁すぎて集中力が途切れてしまうため、より実践しやすい30分にアレンジされました。

大切なのは「自発的に目を休める癖」をつけること

このルールの最大の目的は、目のピントを調節する筋肉の緊張を定期的にほぐすことにあります。

勉強やゲームに夢中になっていると、無意識のうちに目の筋肉は緊張状態が続きます。

しかし、「30分経ったら遠くを見る」というルールを意識づけることで、子ども自身が「目の疲れ」に対して敏感になります。

実際、博士自身も電車で本を読んでいる時など、30分ほど経つと「内容が頭に入ってこなくなる」という感覚を覚え、自然と外の景色を見て目を休める癖がついているそうです。

この「自発的に目を休める癖」がついているかどうかが、将来の視力低下を食い止める大きな分かれ道となります。

禁止するのではなく、「上手な付き合い方」を教えること。子どもたちが大好きなゲームや動画、そして大切な勉強の時間を奪うことなく、親が少しの声かけで「遠くを見る時間」を作ってあげるだけで、子どもたちの目は確実に守られます。