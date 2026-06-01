福岡市東区の和白干潟には、200種類以上の生き物が住んでいます。この和白干潟で、生き物たちの“引っ越し”が行われました。

■子ども

「いるいる。カニ。見て。」

「イボニシ。イボニシの粘液だ。」



福岡市東区の和白干潟には5月17日、市民団体のメンバーやボランティアらおよそ40人が集まり、干潟に暮らす生き物の“引っ越し”が行われました。



■ウエットランドフォーラム・松本悟さん

「きょう、皆さんにやってもらうのは、工事区域の手前から水路まで生き物を探してもらいたいです。」





参加した人たちは干潟に入り、網などを使って生き物たちを保護していきました。“引っ越し”を主催した市民団体代表の松本悟さんは、多くの生き物が暮らす和白干潟の魅力を子どもたちに伝える一方で、ここ数年は干潟に暮らす生き物の“引っ越し”に取り組んできました。それには、理由がありました。

■川本聖記者

「子どもたちが生き物を集めている、こちらの干潟のすぐそばでは、護岸の改修工事が行われています。」



和白干潟では、7年前から堤防の護岸の改修工事が行われていて、松本さんは、この工事によって死滅する生き物がいると考えています。

この日、干潟で保護されたのはカニや貝などで、中にはこんな生き物もいました。



「車エビ」です。



■子ども

「でっかいカニが捕れました。」



さらに、こちらの少年は。



■子ども

「モクズガニ！」



■松本さん

「皆さんがいろいろな生き物を見つけてくれたので、中間整理したいと思います。」

この日、参加者たちは、50種類余りの生き物を保護しました。



■小学生

「海の生き物がたくさんいたから、捕まえるのが楽しかった。」

「いろいろな生き物に、住む場所や生きる場所を探してあげたい。」

生き物たちは、およそ500メートル離れた安全な干潟に“引っ越し”しました。



■子ども

「バイバイしなきゃいけない。」

「それはイヤ。」



水辺にいた生き物は水辺に。岩場にいた生き物は岩場に。



もとの環境に近いところに引っ越しすることで、これからも多くの生き物が子孫を増やしていくことを願います。



■小学生

「1匹でも多く、カニや貝などを助けられるようにお引っ越しをした。元気に生きていってほしい。」

■中学生

「人間の都合で生き物が減らないようになってほしいのもそうですが、お互いがちょうどいい関係で過ごせるのがいいかなと思います。」



■松本さん

「まず干潟で遊んで、学んで、守る人になってほしい。それが一番かなと思っている。僕たちは環境に支えられて生きていることを忘れないでほしいです。」



150万人以上が暮らす大都市の近くに残る貴重な干潟。



そこに暮らす生き物の“引っ越し”を通じて、参加した子どもたちは環境を守ることの大切さを学んだはずです。



※FBS福岡放送めんたい2026年5月18日午後5時すぎ放送