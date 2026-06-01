米イランの駆け引きは数日間続く可能性、トランプ氏が覚書の修正を要請



トランプ米大統領は交渉団がイラン側と合意した協定に対し、いくつかの修正を求めた。米政府当局者の話としてアクシオスが報じている。



米イランの駆け引きは数日間続く可能性があるという。もしかしたら1週間、あるいは長くなるかもしれない。イランはメールも使っていないため、回答が返ってくるまで3日かかる。



トランプ氏は核計画は自身の「レッドライン」であり、イランが核兵器を保有できないことを確実にする合意のみを望んでいる。ホルムズ海峡の封鎖解除に関する文言の一部についても修正を求めている。

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