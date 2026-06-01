阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。阪神のドラフト１位の立石正広の交流戦での打撃を振り返った。

５試合連続安打の華々しいデビューから一転、日本ハム戦は３試合連続ノーヒットに抑えられるなど、６試合で２４打数３安打の打率１割２分５厘。「伊藤（大海）投手に崩されたね」と、交流戦の初戦で日本ハムのエースに力負けして、リズムが崩れたと分析。それでも「打席で（伊藤のボールを）経験したことは、これからすごく彼にプラスになっていく」と貴重な財産になったと指摘した。

その上で「もう１段、２段、階段を上がるためには、上体でボールに合わせに行くのではなく、下半身リード。左足を踏み込む形をつくっていかないと」とスイングの改善点にも言及。「巨人戦で打っていたときはすごく大きく構えて、さぁいらっしゃいみたいな形。今は（ボールが）どこに来るのかなみたいな、追っかけにいくような。三振しても構わないから堂々と構えて、さぁいらっしゃいの雰囲気を出してもらいたい」とエールをおくった。