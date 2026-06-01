◆米大リーグ アストロズ０―２ブルワーズ（３１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズ・今井達也投手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・ブルワーズ戦で先発登板。メジャー自己最多の１１０球を投げ、６回３安打２失点、５奪三振の好投を見せて２試合連続でクオリティースタート（ＱＳ）をクリアした。最速９７・６マイル（約１５７・１キロ）もマークしたが、味方の援護に恵まれず３敗目（２勝）を喫した。

エスパーダ監督は「今井とチーム全体についての話になるが、３月・４月は１２勝２０敗だったが、５月は１５勝１４敗で終えた。チームとして、我々は非常に大きな調整を遂げたと感じている」と２登板連続で好投した今井を称賛。「好打者がそろうブルワーズ相手に持ち味を発揮してくれた。ファウルをたくさん打たれて球数が増えたが、ゾーンを攻め続け、質の高い投球を維持したことは、非常に素晴らしい兆候だ。６回が終わって戻ってきた時『まだ行ける。あと１回いかせて欲しい』と行ってきた。自信が深まっている様子を見られたのは本当に良かった。以前とは違う存在感を放っている」と賛辞が続いた。

２試合連続で好投した今井だったが、ブルワーズ先発は１００マイル超の速球を連発するミジオロウスキー。早くもサイ・ヤング賞候補とされる右腕相手にア軍打線は７回まで３安打８三振に封じられ、今井を援護することはできなかった。