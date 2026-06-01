クリスピークリームドーナツが約半額に。訳ありドーナツがお得なの嬉しい...！

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、6月の環境月間にあわせ、フードロス削減の取り組みのひとつとして、北欧発のフードロス削減サービス「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」限定で、「環境月間限定サプライズボックス」を2026年6月1日から6月30日までの期間限定で販売します。

約半額はお得...！

今回販売するのはToo Good To Goアプリ限定の「環境月間限定サプライズボックス」。「"わけあり"ドーナツ」2個と1番人気の「オリジナル・グレーズド」1個を詰め合わせた3個ボックスを、通常価格の約半額の398円で販売します。

「"わけあり"ドーナツ」は、形が少し崩れているだけで、おいしさや品質は通常商品と変わりません。

「環境月間限定サプライズボックス」を購入すると、購入特典としてクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で使用可能なクーポンが後日Too Good To Goから配布されます（クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン店舗以外の一部小売店及び催事は対象外。）。

販売店舗はアトレヴィ三鷹店、アトレ大森店、アトレ四谷店、池袋ショッピングパーク店、エチカ池袋店、エトモ自由が丘店、小田急エース北館店、吉祥寺元町通り店、渋谷シネタワー店、新宿東宝ビル店、西武新宿ペペ店、立川ルミネ店、玉川郄島屋S・C店、東京国際フォーラム店、東京ソラマチ店、八王子オクトーレ店、町田マルイ店、丸井吉祥寺店、丸の内オアゾ店、明治神宮前メトロピア店、有楽町イトシア店、ららぽーと豊洲店、ルミネ北千住店。

また、Too Good To Goのサービス導入店舗を順次拡大します。6月1日から神奈川県内全店および羽田空港第2ターミナル店、6月15日から千葉県・埼玉県内全店へ導入し、全国53店舗で展開予定です。

東京バーゲンマニア編集部