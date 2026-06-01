ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCが5月26日、Instagramを更新。同チーム所属の三笘薫（29）の怪我の状況について報告した。

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ブライトンは「Brighton & Hove Albion can confirm that Kaoru Mitoma has undergone surgery on the hamstring injury that prematurely ended his season」と三笘がハムストリングの手術を受けたことを報告。「Wishing you a speedy recovery, Kaoru!」と回復を祈った。

【画像】三笘薫のプレー画像（画像はBrighton & Hove Albion FC Instagramより引用）

この投稿にはSNS上で「手術したんだね」「重傷だったんやね」「無事に治ることを願うばかりです」「本当に良かった」「代表復帰を待ってます」といったコメントが寄せられている。